Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал успехи российских паралимпийцев предметом гордости для всей России. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
