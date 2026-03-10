Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал успехи российских паралимпийцев предметом гордости - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
12:52 10.03.2026
Песков назвал успехи российских паралимпийцев предметом гордости
Песков назвал успехи российских паралимпийцев предметом гордости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал успехи российских паралимпийцев предметом гордости для всей России.
В понедельник российская горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте, принеся сборной России первую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. Гимн России прозвучал на Играх впервые за 12 лет.
"Это предмет гордости для всей страны", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
Глава IPC рассказал об атмосфере на Паралимпиаде
РоссияДмитрий ПесковИталияМиланСпорт
 
