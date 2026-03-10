Глава МИД Ирана заявил, что переговоров с США не будет

НЬЮ-ЙОРК, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что при новом верховном лидере исламской республики Моджтабы Хаменеи вопрос переговоров с США вряд ли будет рассматриваться.

Так он ответил на вопрос о том, велись ли при новом верховном лидере переговоры с США, а также открыт ли Моджтаба Хаменеи к этому.