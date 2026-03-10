Стали известны самые заметные болельщики на Паралимпиаде

КОРТИНА-Д"АМПЕЦЦО (Италия), 10 мар - РИА Новости. Болельщики из Австралии стали самыми яркими и заметными на паралимпийских соревнованиях в итальянской Кортине д"Ампеццо, свидетельствует корреспондент РИА Новости.
Несколько десятков человек, приехавшие в Италию с Зеленого континента, оказались болельщиками горнолыжника Джоша Хэнлона по прозвищу Chooka. Их можно узнать на трибунах олимпийской трассы и на улицах города по крупным шапкам с помпоном. Головные уборы выполнены в зелено-золотых цветах – официальной расцветке формы австралийских спортсменов - и украшены изображением петуха и надписью Team Chooka.
В разговоре с РИА Новости болельщики из Австралии рассказали, что местный производитель спортивной экипировки подготовил для группы поддержки Хэнлона, его друзей и семьи 70-80 шапок, а выручка с их продажи за сумму, эквивалентную 20 долларам, пойдет в фонд поддержки паралимпийца.
Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходит с 6 по 15 марта. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Шесть российских параатлетов выступают на турнире с флагом и гимном.