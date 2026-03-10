Рейтинг@Mail.ru
Стали известны самые заметные болельщики на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
18:41 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/paralimpiada-2079775303.html
Стали известны самые заметные болельщики на Паралимпиаде
Стали известны самые заметные болельщики на Паралимпиаде
спорт, италия, австралия, милан, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Стали известны самые заметные болельщики на Паралимпиаде

КОРТИНА-Д"АМПЕЦЦО (Италия), 10 мар - РИА Новости. Болельщики из Австралии стали самыми яркими и заметными на паралимпийских соревнованиях в итальянской Кортине д"Ампеццо, свидетельствует корреспондент РИА Новости.
Несколько десятков человек, приехавшие в Италию с Зеленого континента, оказались болельщиками горнолыжника Джоша Хэнлона по прозвищу Chooka. Их можно узнать на трибунах олимпийской трассы и на улицах города по крупным шапкам с помпоном. Головные уборы выполнены в зелено-золотых цветах – официальной расцветке формы австралийских спортсменов - и украшены изображением петуха и надписью Team Chooka.
В разговоре с РИА Новости болельщики из Австралии рассказали, что местный производитель спортивной экипировки подготовил для группы поддержки Хэнлона, его друзей и семьи 70-80 шапок, а выручка с их продажи за сумму, эквивалентную 20 долларам, пойдет в фонд поддержки паралимпийца.
Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходит с 6 по 15 марта. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Шесть российских параатлетов выступают на турнире с флагом и гимном.
Штендер ресторана в Кортина-д'Ампеццо - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
В Кортина-д'Ампеццо Фингвардия помогает туристам с фотографиями
8 марта, 19:31
 
СпортИталияАвстралияМиланПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игры
 
