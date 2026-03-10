Глава ПКР прокомментировал падение Бугаева во время слалома на Паралимпиаде

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 10 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский горнолыжник Алексей Бугаев, который упал во время слалома в рамках суперкомбинации на Паралимпийских играх в Италии и не смог финишировать, выступал на пределе своих возможностей и рисковал, рассказал журналистам глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.