Глава ПКР прокомментировал падение Бугаева во время слалома на Паралимпиаде
16:52 10.03.2026
Глава ПКР прокомментировал падение Бугаева во время слалома на Паралимпиаде
Российский горнолыжник Алексей Бугаев, который упал во время слалома в рамках суперкомбинации на Паралимпийских играх в Италии и не смог финишировать, выступал...
2026-03-10T16:52:00+03:00
2026-03-10T16:52:00+03:00
2026
Глава ПКР прокомментировал падение Бугаева во время слалома на Паралимпиаде

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 10 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский горнолыжник Алексей Бугаев, который упал во время слалома в рамках суперкомбинации на Паралимпийских играх в Италии и не смог финишировать, выступал на пределе своих возможностей и рисковал, рассказал журналистам глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
Бугаев, выступающий в классе LW6/8-2 (поражение части руки) упал после второй отсечки. Ранее спортсмен лидировал по итогам первой части суперкомбинации - супергиганта - с результатом 1 минута 13,1 секунды.
«
"Со второй попытки он выигрывал, улучшил свой результат. Шел на пределе своих возможностей, рисковал. Не повезло. Лыжи могли уйти из-под него, снег скользкий, это горные лыжи", - заявил Рожков.
Параатлету 28 лет. Ранее он стал бронзовым призером Паралимпиады в Италии в скоростном спуске. Он победил в слаломе и суперкомбинации на Играх в Сочи 2014 года, где также завоевал серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе и бронзу в супергиганте. На Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане спортсмен выиграл золото в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
Тарасова назвала российских паралимпийцев настоящими героями страны
