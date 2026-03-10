Рейтинг@Mail.ru
16:40 10.03.2026 (обновлено: 16:51 10.03.2026)
Горнолыжник Бугаев упал во время слалома в суперкомбинации на Паралимпиаде
Российский горнолыжник Алексей Бугаев упал во время слалома в рамках суперкомбинации на Паралимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
спорт, италия, сочи, пхенчхан, алексей бугаев, паралимпийские игры
Спорт, Италия, Сочи, Пхенчхан, Алексей Бугаев, Паралимпийские игры
Горнолыжник Бугаев упал во время слалома в суперкомбинации на Паралимпиаде

Российский горнолыжник упал во время слалома в суперкомбинации на Паралимпиаде

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 10 мар - РИА Новости. Российский горнолыжник Алексей Бугаев упал во время слалома в рамках суперкомбинации на Паралимпийских играх в Италии.
Бугаев, выступающий в классе LW6/8-2 (поражение части руки) упал после второй отсечки. Ранее спортсмен лидировал по итогам первой части суперкомбинации - супергиганта - с результатом 1 минута 13,1 секунды.
Золото завоевал француз Артур Боше (1.58,17). Серебряным медалистом стал итальянец Федерико Пелиццари (отставание - 1,20 секунды), бронзовым - австриец Томас Грочар (+1,82).
Параатлету 28 лет. Ранее он стал бронзовым призером Паралимпиады в Италии в скоростном спуске. Он победил в слаломе и суперкомбинации на Играх в Сочи 2014 года, где также завоевал серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе и бронзу в супергиганте. На Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане спортсмен выиграл золото в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Российский гимн прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года
