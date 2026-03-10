Тренер рассказала об отношении к россиянам на Паралимпиаде в Италии

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 10 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова в разговоре с журналистами заявила, что не сталкивается с открытой неприязнью на Паралимпийских играх в Италии.