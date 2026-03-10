Тренер рассказала об отношении к россиянам на Паралимпиаде в Италии

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 10 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова в разговоре с журналистами заявила, что не сталкивается с открытой неприязнью на Паралимпийских играх в Италии.
Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет с 6 по 15 марта. Во вторник лыжница Анастасия Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), выиграла спринтерскую гонку классическим стилем. Для России это второе золото Паралимпиады в Италии. В понедельник горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте.
"Все очень уверенно. Никто даже не приблизился к Насте, прошла с хорошим отрывом. Было хорошо", - сказала Громова.
"Видела гимн только по телевизору, но показали хорошо. Флаг на весь экран, гимн. Открытой неприязни не вижу", - отметила тренер.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).