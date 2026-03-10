Рейтинг@Mail.ru
Тренер рассказала об отношении к россиянам на Паралимпиаде в Италии - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
16:34 10.03.2026 (обновлено: 16:53 10.03.2026)
Тренер рассказала об отношении к россиянам на Паралимпиаде в Италии
Тренер рассказала об отношении к россиянам на Паралимпиаде в Италии - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Тренер рассказала об отношении к россиянам на Паралимпиаде в Италии
Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова в разговоре с журналистами заявила, что не сталкивается с открытой... РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Новости
спорт, россия, италия, милан, ирина громова, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Спорт, Россия, Италия, Милан, Ирина Громова, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Тренер рассказала об отношении к россиянам на Паралимпиаде в Италии

Тренер Громова не увидела открытой неприязни к россиянам на Паралимпиаде

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкТренер паралимпийской сборной России Ирина Громова
Тренер паралимпийской сборной России Ирина Громова - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Тренер паралимпийской сборной России Ирина Громова. Архивное фото
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 10 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова в разговоре с журналистами заявила, что не сталкивается с открытой неприязнью на Паралимпийских играх в Италии.
Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет с 6 по 15 марта. Во вторник лыжница Анастасия Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), выиграла спринтерскую гонку классическим стилем. Для России это второе золото Паралимпиады в Италии. В понедельник горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте.
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Российский гимн прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года
9 марта, 15:15
"Все очень уверенно. Никто даже не приблизился к Насте, прошла с хорошим отрывом. Было хорошо", - сказала Громова.
"Видела гимн только по телевизору, но показали хорошо. Флаг на весь экран, гимн. Открытой неприязни не вижу", - отметила тренер.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Тарасова назвала российских паралимпийцев настоящими героями страны
9 марта, 09:57
 
СпортРоссияИталияМиланИрина ГромоваПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игры
 
