Российская лыжница вышла в полуфинал в спринте на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
13:10 10.03.2026
Российская лыжница вышла в полуфинал в спринте на Паралимпиаде
Российская лыжница вышла в полуфинал в спринте на Паралимпиаде
Российская лыжница Анастасия Багиян вышла в полуфинал в спринтерской гонке классическим стилем на зимних Паралимпийских играх 2026 года. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
лыжные гонки
спорт
милан
кортина-д'ампеццо
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
милан
кортина-д'ампеццо
спорт, милан, кортина-д'ампеццо, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Лыжные гонки, Спорт, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Российская лыжница Багиян вышла в полуфинал спринта на Паралимпиаде

© Фото : Официальный сайт Паралимпийского комитета России (ПКР)Участница Паралимпийских игр Анастасия Багиян
Участница Паралимпийских игр Анастасия Багиян - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : Официальный сайт Паралимпийского комитета России (ПКР)
Участница Паралимпийских игр Анастасия Багиян . Архивное фото
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 10 мар - РИА Новости. Российская лыжница Анастасия Багиян вышла в полуфинал в спринтерской гонке классическим стилем на зимних Паралимпийских играх 2026 года.
В квалификации Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), преодолела трассу за 2 минуты 55,11 секунды и обеспечила себе место в топ-8. Ее ведущим спортсменом был Сергей Синякин.
Полуфинальные заезды пройдут во вторник и начнутся в 14:59 мск. Финальный заезд также состоится во вторник в 15:54.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
Болельщики сборной России во время тренировки спортсменов на этапе Кубка мира по фристайлу в южнокорейском Покане - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Шестеро с флагом и гимном: что нельзя пропустить на Паралимпиаде-2026
6 марта, 00:15
 
Лыжные гонкиСпортМиланКортина-д'АмпеццоПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игры
 
