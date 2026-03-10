Российская лыжница вышла в полуфинал в спринте на Паралимпиаде

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 10 мар - РИА Новости. Российская лыжница Анастасия Багиян вышла в полуфинал в спринтерской гонке классическим стилем на зимних Паралимпийских играх 2026 года.

В квалификации Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), преодолела трассу за 2 минуты 55,11 секунды и обеспечила себе место в топ-8. Ее ведущим спортсменом был Сергей Синякин.

Полуфинальные заезды пройдут во вторник и начнутся в 14:59 мск. Финальный заезд также состоится во вторник в 15:54.