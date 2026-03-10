https://ria.ru/20260310/paralimpiada-2079678765.html
Российская лыжница вышла в полуфинал в спринте на Паралимпиаде
Российская лыжница Анастасия Багиян вышла в полуфинал в спринтерской гонке классическим стилем на зимних Паралимпийских играх 2026 года. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 10 мар - РИА Новости. Российская лыжница Анастасия Багиян вышла в полуфинал в спринтерской гонке классическим стилем на зимних Паралимпийских играх 2026 года.
В квалификации Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), преодолела трассу за 2 минуты 55,11 секунды и обеспечила себе место в топ-8. Ее ведущим спортсменом был Сергей Синякин.
Полуфинальные заезды пройдут во вторник и начнутся в 14:59 мск. Финальный заезд также состоится во вторник в 15:54.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.