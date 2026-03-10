Рейтинг@Mail.ru
Глава ПКР объяснил ошибку Ворончихиной желанием рискнуть ради победы - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/paralimpiada-2079656793.html
Глава ПКР объяснил ошибку Ворончихиной желанием рискнуть ради победы
Глава ПКР объяснил ошибку Ворончихиной желанием рискнуть ради победы - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Глава ПКР объяснил ошибку Ворончихиной желанием рискнуть ради победы
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков в разговоре с РИА Новости объяснил ошибку российской горнолыжницы Варвары Ворончихиной в суперкомбинации... РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T11:54:00+03:00
2026-03-10T11:54:00+03:00
спорт
россия
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079503703_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_0ac80d4f22813489f610bf0db550e823.jpg
https://ria.ru/20260310/paralimpiada-2079653339.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/09/2079503703_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_488d4c561581d26b50ee3b761a9e69ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, паралимпийские игры
Спорт, Россия, Паралимпийские игры
Глава ПКР объяснил ошибку Ворончихиной желанием рискнуть ради победы

Рожков объяснил ошибку горнолыжницы Ворончихиной желанием рискнуть ради победы

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПаралимпиада-2026. Горные лыжи. Женщины. Супергигант
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Женщины. Супергигант - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Женщины. Супергигант
Читать в
MaxДзен
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 10 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков в разговоре с РИА Новости объяснил ошибку российской горнолыжницы Варвары Ворончихиной в суперкомбинации желанием спортсменки рискнуть.
Во вторник Ворончихина не смогла финишировать в супергиганте в рамках суперкомбинации, выехав за пределы трассы. Спортсменка досрочно завершила соревнования.
"Варвара чувствует себя хорошо, травмы нет. На всех этапах была со вторым результатом. Я с ней лично пока не разговаривал, но, наверное, хотела рискнуть. Она готова стартовать дальше", - сказал Рожков.
Символ Паралимпиады - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Глава IPC рассказал об атмосфере на Паралимпиаде
Вчера, 11:38
 
СпортРоссияПаралимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Барыс
    0
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Нефтехимик
    Трактор
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Спартак Москва
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Ливерпуль
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Барселона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Тоттенхэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Бавария
    1
    6
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала