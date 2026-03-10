Глава ПКР объяснил ошибку Ворончихиной желанием рискнуть ради победы

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 10 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков в разговоре с РИА Новости объяснил ошибку российской горнолыжницы Варвары Ворончихиной в суперкомбинации желанием спортсменки рискнуть.

Во вторник Ворончихина не смогла финишировать в супергиганте в рамках суперкомбинации, выехав за пределы трассы. Спортсменка досрочно завершила соревнования.