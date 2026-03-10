Рейтинг@Mail.ru
Глава IPC рассказал об атмосфере на Паралимпиаде
11:38 10.03.2026
Глава IPC рассказал об атмосфере на Паралимпиаде
Глава IPC рассказал об атмосфере на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Глава IPC рассказал об атмосфере на Паралимпиаде
Президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил РИА Новости, что доволен тем, как проходят Игры в Италии, и отметил невероятную... РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Спорт, Италия, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Эндрю Парсонс, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Глава IPC рассказал об атмосфере на Паралимпиаде

Парсонс: довольны тем, как проходит Паралимпиада, атмосфера невероятная

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 10 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил РИА Новости, что доволен тем, как проходят Игры в Италии, и отметил невероятную атмосферу.
Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходит с 6 по 15 марта. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Шесть российских параатлетов выступают на турнире с флагом и гимном.
"Прошло три дня с начала этих Игр, и мы действительно довольны тем, как они проходят. Атмосфера невероятная, а спортивные результаты великолепны", - сказал Парсонс.
