Глава IPC рассказал об атмосфере на Паралимпиаде
Глава IPC рассказал об атмосфере на Паралимпиаде
Президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс заявил РИА Новости, что доволен тем, как проходят Игры в Италии, и отметил невероятную... РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Глава IPC рассказал об атмосфере на Паралимпиаде
Парсонс: довольны тем, как проходит Паралимпиада, атмосфера невероятная