https://ria.ru/20260310/orban-2079720827.html
Глава ЕК получила письмо Орбана о снятия санкции с российской энергетики
Глава ЕК получила письмо Орбана о снятия санкции с российской энергетики - РИА Новости, 10.03.2026
Глава ЕК получила письмо Орбана о снятия санкции с российской энергетики
В Еврокомиссии подтвердили РИА Новости, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен получила письмо венгерского премьера Виктора Орбана о снятии санкций с энергосектора... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:46:00+03:00
2026-03-10T15:46:00+03:00
2026-03-10T15:49:00+03:00
россия
в мире
европа
ближний восток
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
европейский совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071236668_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a7b30860bc0d600f46f90d5de46fae0d.jpg
https://ria.ru/20260310/gaz-2079667393.html
россия
европа
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071236668_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2bc9688fe41800de055ae401208ee489.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, европа, ближний восток, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европейский совет, евросоюз, мирный план сша по украине
Россия, В мире, Европа, Ближний Восток, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европейский совет, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Глава ЕК получила письмо Орбана о снятия санкции с российской энергетики
РИА Новости: глава ЕК получила письмо Орбана о снятии санкций с энергетики РФ