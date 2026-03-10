Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК получила письмо Орбана о снятия санкции с российской энергетики - РИА Новости, 10.03.2026
15:46 10.03.2026 (обновлено: 15:49 10.03.2026)
Глава ЕК получила письмо Орбана о снятия санкции с российской энергетики
Глава ЕК получила письмо Орбана о снятия санкции с российской энергетики - РИА Новости, 10.03.2026
Глава ЕК получила письмо Орбана о снятия санкции с российской энергетики
В Еврокомиссии подтвердили РИА Новости, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен получила письмо венгерского премьера Виктора Орбана о снятии санкций с энергосектора... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:46:00+03:00
2026-03-10T15:49:00+03:00
россия
в мире
европа
ближний восток
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
европейский совет
россия
европа
ближний восток
россия, в мире, европа, ближний восток, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европейский совет, евросоюз, мирный план сша по украине
Россия, В мире, Европа, Ближний Восток, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европейский совет, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Глава ЕК получила письмо Орбана о снятия санкции с российской энергетики

РИА Новости: глава ЕК получила письмо Орбана о снятии санкций с энергетики РФ

© AP Photo / Omar HavanaГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Omar Havana
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 мар - РИА Новости. В Еврокомиссии подтвердили РИА Новости, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен получила письмо венгерского премьера Виктора Орбана о снятии санкций с энергосектора РФ.
В понедельник Орбан заявил, что обратился к фон дер Ляйен с призывом пересмотреть решения ЕС по санкциям против российского энергосектора.
"Письмо Орбана, о котором вы спрашиваете, адресовано председателю Европейского совета, членам Европейского совета. Мы можем подтвердить, что председатель Еврокомиссии получила это письмо", - сказал собеседник агентства.
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника подскакивали до максимальных с января 2023 года 800 долларов за тысячу кубометров.
Мировые цены на нефть в понедельник впервые с 17 июня 2022 года поднимались выше 119 долларов на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако затем они немного скорректировались.
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Средняя цена на газ в Европе достигла максимума за три года
Вчера, 12:34
 
РоссияВ миреЕвропаБлижний ВостокВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвропейский советЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
