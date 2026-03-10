УВКПЧ обеспокоено ударами Израиля по энергоинфраструктуре Ирана

ЖЕНЕВА, 10 мар – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено ударами Израиля по энергоинфраструктуре Ирана, они не были осуществлены исключительно в военных целях, заявила официальный представитель управления Равина Шамдасани.