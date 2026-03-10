УВКПЧ обеспокоено ударами Израиля по энергоинфраструктуре Ирана

ЖЕНЕВА, 10 мар – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено ударами Израиля по энергоинфраструктуре Ирана, они не были осуществлены исключительно в военных целях, заявила официальный представитель управления Равина Шамдасани.
"Мы обеспокоены влиянием этих ударов на право гражданского населения на здоровье, а также их влиянием на окружающую среду. Прогнозируемое влияние этих ударов на население и экологию ставят серьезный вопрос, были ли соблюдены обязательства в рамках международного гуманитарного права в плане пропорциональности и соблюдения мер предосторожности. Эти нападения, по всей видимости, не были осуществлены исключительно в военных целях", - сказала она на брифинге в Женеве.
Ранее национальная нефтеперерабатывающая и распределительная компания Ирана сообщила, что нефтехранилища в Тегеране и Альборзе подверглись авиаударам в ночь на 8 марта. Иранский Красный полумесяц после этого предупредил население о возможных кислотных дождях из-за попадания в атмосферу ядовитых соединений. Корреспондент РИА Новости в Тегеране наблюдал в тот день густой черный дым над городом.
В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, - уже более 1,3 тысячи человек.
Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.