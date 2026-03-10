Рейтинг@Mail.ru
УВКПЧ обеспокоено ударами Израиля по энергоинфраструктуре Ирана
14:17 10.03.2026 (обновлено: 14:23 10.03.2026)
УВКПЧ обеспокоено ударами Израиля по энергоинфраструктуре Ирана
в мире
иран
оон
военная операция сша и израиля против ирана
иран
в мире, иран, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
УВКПЧ обеспокоено ударами Израиля по энергоинфраструктуре Ирана

Шамдасани: удары по Ирану не были нанесены исключительно в военных целях

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций . Архивное фото
ЖЕНЕВА, 10 мар – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено ударами Израиля по энергоинфраструктуре Ирана, они не были осуществлены исключительно в военных целях, заявила официальный представитель управления Равина Шамдасани.
"Мы обеспокоены влиянием этих ударов на право гражданского населения на здоровье, а также их влиянием на окружающую среду. Прогнозируемое влияние этих ударов на население и экологию ставят серьезный вопрос, были ли соблюдены обязательства в рамках международного гуманитарного права в плане пропорциональности и соблюдения мер предосторожности. Эти нападения, по всей видимости, не были осуществлены исключительно в военных целях", - сказала она на брифинге в Женеве.
Дворец персидского шаха Аббаса II Чехель-сотун в городе Исфахан - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В Иране сообщили о повреждениях объекта ЮНЕСКО после ударов США и Израиля
Вчера, 14:11
Ранее национальная нефтеперерабатывающая и распределительная компания Ирана сообщила, что нефтехранилища в Тегеране и Альборзе подверглись авиаударам в ночь на 8 марта. Иранский Красный полумесяц после этого предупредил население о возможных кислотных дождях из-за попадания в атмосферу ядовитых соединений. Корреспондент РИА Новости в Тегеране наблюдал в тот день густой черный дым над городом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских.
В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, - уже более 1,3 тысячи человек.
Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Источник: Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку
9 марта, 03:35
 
В миреИранООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
