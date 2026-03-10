Рейтинг@Mail.ru
"Справедливая Россия" представит кандидатуру на должность омбудсмена
19:39 10.03.2026
"Справедливая Россия" представит кандидатуру на должность омбудсмена
"Справедливая Россия" представит кандидатуру на должность омбудсмена - РИА Новости, 10.03.2026
"Справедливая Россия" представит кандидатуру на должность омбудсмена
Фракция "Справедливая Россия" будет определяться с кандидатом на должность уполномоченного по правам человека в РФ и представит его в установленном... РИА Новости, 10.03.2026
политика, россия, яна лантратова, справедливая россия, госдума рф
Политика, Россия, Яна Лантратова, Справедливая Россия, Госдума РФ
"Справедливая Россия" представит кандидатуру на должность омбудсмена

"Справедливая Россия" представит кандидата на должность федерального омбудсмена

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" будет определяться с кандидатом на должность уполномоченного по правам человека в РФ и представит его в установленном законодательством порядке, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники в Госдуме и источник, близкий к администрации президента, писала, что новым уполномоченным по правам человека может стать председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия").
"Наша фракция будет определяться с кандидатом и представит его в установленном законодательством порядке", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в соответствии с законом кандидатуры вносятся за 20 дней до истечения срока полномочий уполномоченного.
