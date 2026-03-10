"Справедливая Россия" представит кандидатуру на должность омбудсмена

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" будет определяться с кандидатом на должность уполномоченного по правам человека в РФ и представит его в установленном законодательством порядке, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники в Госдуме и источник, близкий к администрации президента, писала, что новым уполномоченным по правам человека может стать председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия").
"Наша фракция будет определяться с кандидатом и представит его в установленном законодательством порядке", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в соответствии с законом кандидатуры вносятся за 20 дней до истечения срока полномочий уполномоченного.
