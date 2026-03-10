Подземный кипящий океан в Сибири поставил ученых в тупик

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Кажется невероятным, но под суровой сибирской землей — среди вечной мерзлоты и бескрайней тайги — вода может буквально бурлить и кипеть.

Что именно необычного обнаружили в Сибири? И чем это открытие опасно для людей?

Искали нефть, а нашли кипяток

В 1950-х годах в Западной Сибири активно искали нефть. Буровые вышки росли как грибы, геологов очень интересовало черное золото. Иногда вместо нефти из скважин вдруг начинали бить фонтаны горячей воды. Кипяток с температурой под сотню градусов вырывался из-под земли, ставил в тупик инженеров.

Начались исследования — геологи фиксировали подземные потоки, определяли их температуру и минерализацию. Так было обнаружено то, что позже назовут крупнейшим артезианским бассейном планеты. Ученые дали водному резервуару сухое и лаконичное название: Западно-Сибирский артезианский бассейн (ЗСАБ).

Во многом благодаря писателю и популяризатору науки Игорю Адабашеву, выпустившему в 1962 году книгу с интригующим названием "Подземный океан", журналисты стали называть бассейн "подземным горячим океаном".

Можно отапливать города

Уже тогда ученые догадывались, что у подземных вод огромный энергетический потенциал. С помощью горячего океана можно было бы отапливать целые города. Правда, данный проект требовал больших временных и финансовых затрат, в том числе на разработку новых технических стандартов.

В СССР постепенно стали развивать геотермальную энергетику и строить специальные электростанции, но после обнаружения больших запасов нефти и газа эти разработки уже были не так интересны.

"К сожалению, дальнейшего развития эти наработки не получили. Это можно объяснить тем, что в основном вся экономика строится на нефти, на основном современном энергоносителе. И понятно, что перестраивать всю экономику просто невыгодно", — пояснила кандидат геолого-минералогических наук Татьяна Морозова.

Невероятно больших размеров

Поражают масштабы океана: площадь его бассейна составляет около трех миллионов квадратных километров. Он начинается под дном Карского моря и охватывает всю Западно-Сибирскую равнину. Для сравнения: это больше, чем вся акватория Средиземного моря.

Глубина залегания — разница от нескольких десятков метров до трех километров. Объем воды — примерно 65 тысяч кубических километров. Это почти в три раза больше, чем в знаменитом озере Байкал.

"Если воду Байкала продать по стоимости нынешней минералки, стоимость этой воды будет 300 триллионов долларов. То есть это в шесть раз больше, чем стоимость запасов нефти, которые у нас разведаны", — отметил эколог Андрей Фролов.

Откуда взялся кипяток под вечной мерзлотой?

Однако самое интригующее — температура воды. На юге, в районе Красноярска и Северного Казахстана, вода холодная — всего пять-десять градусов. Но чем севернее, тем вода становится горячее. Ближе к центру бассейна температура поднимается до 125-150 градусов.

Все дело в сочетании давления и внутреннего тепла планеты. На глубине в несколько километров температура пород настолько высока, что вода не только не замерзает, но и закипает. Яркий пример — Малиновский источник в Томской области, где из заброшенной скважины 1954 года до сих пор бьет фонтан кипятка.

Ждет своего часа

Специалисты отмечают, что потенциал сибирского подземного источника сравним с совокупной энергией всех мировых запасов углеводородов. Это условно неисчерпаемый и экологически чистый источник энергии.

© iStock.com / MikhailZykov Лед озера Байкал © iStock.com / MikhailZykov Лед озера Байкал

Но есть и тревожные прогнозы. Что произойдет, если начать массово качать эту воду? Не нарушит ли это хрупкое равновесие земной коры?

Возможно, при нарушении целостности земной коры гигантские потоки кипятка под огромным давлением вырвутся наружу и уничтожат все, что окажется у них на пути.