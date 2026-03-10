Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД и посол Мавритании обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 10.03.2026
18:33 10.03.2026
Замглавы МИД и посол Мавритании обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Замглавы МИД и посол Мавритании обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Замглавы МИД Борисенко обсудил с послом Мавритании ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Заместитель главы МИД России Георгий Борисенко и посол Мавритании в Москве Сидати Шейх Ульд Ахмед Аиша обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и развитие двусторонних отношений, сообщили в МИД РФ.
По сообщению на сайте министерства, встреча дипломатов состоялась во вторник.
"Обсуждались практические вопросы дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-мавританских отношений. Затрагивались также актуальные сюжеты международной и региональной повестки дня, включая обстановку на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Сахаро-Сахеле", - говорится в сообщении.
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США используют население Ближнего Востока как щит, заявили в Иране
Вчера, 17:52
 
