Никитин рассказал о сроках получения разрешения на полет дрона в России
Никитин рассказал о сроках получения разрешения на полет дрона в России - РИА Новости, 10.03.2026
Никитин рассказал о сроках получения разрешения на полет дрона в России
Время получения разрешения на полет гражданского дрона в России к концу 2026 года сократится до часа, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин. РИА Новости, 10.03.2026
россия
