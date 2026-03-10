Рейтинг@Mail.ru
14:20 10.03.2026
Никитин рассказал о сроках получения разрешения на полет дрона в России
Никитин рассказал о сроках получения разрешения на полет дрона в России
россия, андрей никитин (политик), алексей райкевич, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), эра-глонасс, общество
Никитин рассказал о сроках получения разрешения на полет дрона в России

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Время получения разрешения на полет гражданского дрона в России к концу 2026 года сократится до часа, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"Разрешение на полёт несколько лет назад – это до 10 дней. Сейчас это сутки через цифровую систему Росавиации. К концу этого года будет час", - рассказал Никитин ИС "Вести".
Новая система идентификации гражданских беспилотников на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" заработала в России с 1 марта. Генеральный директор "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич в беседе с РИА Новости отмечал, что эта система позволит смягчать ограничения и разрабатывать долгосрочные модели инвестиций.
Беспилотный грузовик - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В России разрешили использовать беспилотные грузовики без человека в салоне
9 марта, 17:41
 
РоссияАндрей Никитин (политик)Алексей РайкевичФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ЭРА-ГЛОНАССОбщество
 
 
