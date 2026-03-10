Рейтинг@Mail.ru
23:14 10.03.2026
Сотрудник НИИ в Москве пострадал при взрыве в ходе эксперимента
Сотрудник НИИ в Москве пострадал при взрыве в ходе эксперимента
происшествия, москва, российская академия наук
Происшествия, Москва, Российская академия наук
Сотрудник НИИ в Москве пострадал при взрыве в ходе эксперимента

РИА Новости: сотрудник НИИ в Москве пострадал при взрыве в ходе эксперимента

© iStock.com / microgenУченый в лаборатории
Ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© iStock.com / microgen
Ученый в лаборатории . Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Взрыв произошел в ходе эксперимента в Институте нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН в Москве, случившееся не представляло большой опасности, но от осколков стекла пострадал сотрудник института, ему оказана помощь, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ничего страшного не произошло, иногда такое бывает в ходе экспериментов. От осколков стекла пострадал один человек, ему оказана помощь", - сказал собеседник агентства.
ПроисшествияМоскваРоссийская академия наук
 
 
