https://ria.ru/20260310/nii-2079815951.html
Сотрудник НИИ в Москве пострадал при взрыве в ходе эксперимента
Сотрудник НИИ в Москве пострадал при взрыве в ходе эксперимента - РИА Новости, 10.03.2026
Сотрудник НИИ в Москве пострадал при взрыве в ходе эксперимента
Взрыв произошел в ходе эксперимента в Институте нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН в Москве, случившееся не представляло большой опасности, но от... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T23:14:00+03:00
2026-03-10T23:14:00+03:00
2026-03-10T23:14:00+03:00
происшествия
москва
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988910032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f748d523284d1e26bfc58ef611d02f37.jpg
https://ria.ru/20260310/moskva-2079797229.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988910032_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8d0c3c1660b99b9e4861560bc634514e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, российская академия наук
Происшествия, Москва, Российская академия наук
Сотрудник НИИ в Москве пострадал при взрыве в ходе эксперимента
РИА Новости: сотрудник НИИ в Москве пострадал при взрыве в ходе эксперимента
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Взрыв произошел в ходе эксперимента в Институте нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН в Москве, случившееся не представляло большой опасности, но от осколков стекла пострадал сотрудник института, ему оказана помощь, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ничего страшного не произошло, иногда такое бывает в ходе экспериментов. От осколков стекла пострадал один человек, ему оказана помощь", - сказал собеседник агентства.