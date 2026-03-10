Сотрудник НИИ в Москве пострадал при взрыве в ходе эксперимента

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Взрыв произошел в ходе эксперимента в Институте нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН в Москве, случившееся не представляло большой опасности, но от осколков стекла пострадал сотрудник института, ему оказана помощь, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Ничего страшного не произошло, иногда такое бывает в ходе экспериментов. От осколков стекла пострадал один человек, ему оказана помощь", - сказал собеседник агентства.