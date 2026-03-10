Депутат призвал осудить убийства прихожан РПЦ в Нигерии

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал международные организации осудить убийства прихожан РПЦ в Нигерии и назвал это преступление бесчеловечным.
"Исламские террористы совершили нападение на христианское селение Туран в штате Бенуэ утром 6 марта. Среди погибших - члены общины Патриаршего экзархата Африки Иоанн Акуле и Даниил Ахемба. Это первые африканские прихожане РПЦ, убитые за веру. Всего в селе проживали 50 православных христиан, 20 из них - дети. Сейчас число жертв может возрасти. Это страшное, бесчеловечное преступление. Мы призываем все международные организации, правозащитные структуры и правительства стран мира дать принципиальную оценку этому злодеянию", - сказал Иванов порталу NEWS.ru.
Экстремисты впервые убили прихожан РПЦ в Африке
7 марта, 22:56
Иванов также потребовал от правительства Нигерии обеспечить безопасность христианских общин и найти виновных, а от мирового сообщества - не закрывать глаза на убийства христиан в Африке.
В Нигерии при нападении исламских экстремистов были убиты члены общины Патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви (РПЦ). По сведениям экзархата, утром 6 марта исламские террористы напали на христианское селение Туран в нигерийском штате Бенуэ. Двое из убитых во время нападения, Иоанн Акуле и Даниил Ахемба, были членами общины Русской православной церкви в этом селении.