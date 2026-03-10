Депутат призвал осудить убийства прихожан РПЦ в Нигерии

В Нигерии при нападении исламских экстремистов были убиты члены общины Патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви (РПЦ). По сведениям экзархата, утром 6 марта исламские террористы напали на христианское селение Туран в нигерийском штате Бенуэ. Двое из убитых во время нападения, Иоанн Акуле и Даниил Ахемба, были членами общины Русской православной церкви в этом селении.