Депутат призвал осудить убийства прихожан РПЦ в Нигерии
17:56 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/nigeriya-2079768993.html
Депутат призвал осудить убийства прихожан РПЦ в Нигерии
Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал международные организации осудить убийства... РИА Новости, 10.03.2026
нигерия, африка, русская православная церковь, брянская областная дума, религия
Нигерия, Африка, Русская православная церковь, Брянская областная Дума, Религия
Депутат призвал осудить убийства прихожан РПЦ в Нигерии

Депутат Брянской облдумы Иванов призвал осудить убийства прихожан РПЦ в Нигерии

© AP Photo / Olamikan GbemigaПолиция Нигерии
Полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Olamikan Gbemiga
Полиция Нигерии. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал международные организации осудить убийства прихожан РПЦ в Нигерии и назвал это преступление бесчеловечным.
"Исламские террористы совершили нападение на христианское селение Туран в штате Бенуэ утром 6 марта. Среди погибших - члены общины Патриаршего экзархата Африки Иоанн Акуле и Даниил Ахемба. Это первые африканские прихожане РПЦ, убитые за веру. Всего в селе проживали 50 православных христиан, 20 из них - дети. Сейчас число жертв может возрасти. Это страшное, бесчеловечное преступление. Мы призываем все международные организации, правозащитные структуры и правительства стран мира дать принципиальную оценку этому злодеянию", - сказал Иванов порталу NEWS.ru.
Военные и полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Экстремисты впервые убили прихожан РПЦ в Африке
7 марта, 22:56
Иванов также потребовал от правительства Нигерии обеспечить безопасность христианских общин и найти виновных, а от мирового сообщества - не закрывать глаза на убийства христиан в Африке.
В Нигерии при нападении исламских экстремистов были убиты члены общины Патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви (РПЦ). По сведениям экзархата, утром 6 марта исламские террористы напали на христианское селение Туран в нигерийском штате Бенуэ. Двое из убитых во время нападения, Иоанн Акуле и Даниил Ахемба, были членами общины Русской православной церкви в этом селении.
Армия Нигерии - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В Нигерии боевики похитили более ста женщин и детей, пишут СМИ
5 марта, 17:47
 
НигерияАфрикаРусская православная церковьБрянская областная ДумаРелигия
 
 
