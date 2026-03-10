Война с Ираном требует миллиарды долларов из бюджета, заявил Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил о необходимости увеличения государственного бюджета на десятки миллиардов шекелей для финансирования войны с Ираном.

"Мы были просто обязаны начать эту кампанию ... это стоит денег, больших денег. Поэтому в ходе войны нам необходимо выделить специальный бюджет — десятки миллиардов шекелей, чтобы помочь оборонному бюджету и военным усилиям", - заявил Нетаньяху на совместной пресс-конференции с министром финансов по вопросу государственного и оборонного бюджета.

Министр финансов Бецалель Смотрич в свою очередь отметил, что правительство соберется для немедленного утверждения государственного бюджета, в центре которого будет увеличение оборонного бюджета для финансирования войны.

"Речь идёт о десятках миллиардов шекелей. Это не расходы, это инвестиции. Чтобы выполнить эту задачу, мы сейчас откладываем в сторону вопросы, по которым есть разногласия, неуместные во время войны", - заявил Смотрич.

По словам министра, правительство откладывает в сторону закон о призыве в армию ультраортодоксальных евреев, а также ряд реформ, по которым пока не было достигнуто широкого консенсуса.

"Не секрет, что премьер-министр и я хотели включить в этот бюджет больше новостей для граждан Израиля , особенно на тему борьбы с дороговизной жизни. Но ответственность, лежащая на наших плечах, требует сосредоточиться на немедленном принятии бюджета ради безопасности государства и благополучия его жителей", - отметил глава министерства финансов.