Война с Ираном требует миллиарды долларов из бюджета, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 10.03.2026
22:56 10.03.2026
Война с Ираном требует миллиарды долларов из бюджета, заявил Нетаньяху
в мире, иран, израиль, сша, биньямин нетаньяху, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Военная операция США и Израиля против Ирана
Война с Ираном требует миллиарды долларов из бюджета, заявил Нетаньяху

Нетаньяху: необходимо увеличить бюджет на десятки миллиардов долларов для войны

© AP Photo / Nathan HowardПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Nathan Howard
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил о необходимости увеличения государственного бюджета на десятки миллиардов шекелей для финансирования войны с Ираном.
"Мы были просто обязаны начать эту кампанию ... это стоит денег, больших денег. Поэтому в ходе войны нам необходимо выделить специальный бюджет — десятки миллиардов шекелей, чтобы помочь оборонному бюджету и военным усилиям", - заявил Нетаньяху на совместной пресс-конференции с министром финансов по вопросу государственного и оборонного бюджета.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Иран выводит удары по целям США и Израиля на "новый уровень", заявил КСИР
Вчера, 17:30
Министр финансов Бецалель Смотрич в свою очередь отметил, что правительство соберется для немедленного утверждения государственного бюджета, в центре которого будет увеличение оборонного бюджета для финансирования войны.
"Речь идёт о десятках миллиардов шекелей. Это не расходы, это инвестиции. Чтобы выполнить эту задачу, мы сейчас откладываем в сторону вопросы, по которым есть разногласия, неуместные во время войны", - заявил Смотрич.
По словам министра, правительство откладывает в сторону закон о призыве в армию ультраортодоксальных евреев, а также ряд реформ, по которым пока не было достигнуто широкого консенсуса.
"Не секрет, что премьер-министр и я хотели включить в этот бюджет больше новостей для граждан Израиля, особенно на тему борьбы с дороговизной жизни. Но ответственность, лежащая на наших плечах, требует сосредоточиться на немедленном принятии бюджета ради безопасности государства и благополучия его жителей", - отметил глава министерства финансов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Израильские танки на границе с Ливаном - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Израиль готовится к затяжной кампании против "Хезболлы", пишут СМИ
Вчера, 08:33
 
В миреИранИзраильСШАБиньямин НетаньяхуВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
