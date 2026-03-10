https://ria.ru/20260310/netanyakhu-2079813917.html
Война с Ираном требует миллиарды долларов из бюджета, заявил Нетаньяху
Война с Ираном требует миллиарды долларов из бюджета, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 10.03.2026
Война с Ираном требует миллиарды долларов из бюджета, заявил Нетаньяху
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил о необходимости увеличения государственного бюджета на десятки миллиардов шекелей для финансирования войны... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T22:56:00+03:00
2026-03-10T22:56:00+03:00
2026-03-10T22:56:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
биньямин нетаньяху
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051315605_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_2f1cf1232bae01a2906f9cea13dd943a.jpg
https://ria.ru/20260310/ksir-2079761743.html
https://ria.ru/20260310/ft-2079609971.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051315605_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_d1bc197d60c1393cda855fcd92526e88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, сша, биньямин нетаньяху, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Военная операция США и Израиля против Ирана
Война с Ираном требует миллиарды долларов из бюджета, заявил Нетаньяху
Нетаньяху: необходимо увеличить бюджет на десятки миллиардов долларов для войны
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил о необходимости увеличения государственного бюджета на десятки миллиардов шекелей для финансирования войны с Ираном.
"Мы были просто обязаны начать эту кампанию ... это стоит денег, больших денег. Поэтому в ходе войны нам необходимо выделить специальный бюджет — десятки миллиардов шекелей, чтобы помочь оборонному бюджету и военным усилиям", - заявил Нетаньяху
на совместной пресс-конференции с министром финансов по вопросу государственного и оборонного бюджета.
Министр финансов Бецалель Смотрич в свою очередь отметил, что правительство соберется для немедленного утверждения государственного бюджета, в центре которого будет увеличение оборонного бюджета для финансирования войны.
"Речь идёт о десятках миллиардов шекелей. Это не расходы, это инвестиции. Чтобы выполнить эту задачу, мы сейчас откладываем в сторону вопросы, по которым есть разногласия, неуместные во время войны", - заявил Смотрич.
По словам министра, правительство откладывает в сторону закон о призыве в армию ультраортодоксальных евреев, а также ряд реформ, по которым пока не было достигнуто широкого консенсуса.
"Не секрет, что премьер-министр и я хотели включить в этот бюджет больше новостей для граждан Израиля
, особенно на тему борьбы с дороговизной жизни. Но ответственность, лежащая на наших плечах, требует сосредоточиться на немедленном принятии бюджета ради безопасности государства и благополучия его жителей", - отметил глава министерства финансов.
США
и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.