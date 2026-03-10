В Петербург доставили нерпу, которая ползла за людьми под дождем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Еще одну новорожденную нерпу, которая под дождем ползала за людьми на берегу Ладожского озера, доставили в Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил фонд друзей балтийской нерпы.
"А ночью к нам приехала и вторая новорожденная ладожская нерпочка из окрестностей Кильпола. Малышка ползала под дождем за людьми на берегу", - говорится в Telegram-канал фонда.
Отмечается, что нерпа "очень и очень слабенькая". Судя по свежей пуповине и другим характерным признакам, она родилась в понедельник, сразу утратила связь с самкой и успела сильно переохладиться из-за осадков.
Ранее неравнодушные люди нашли детеныша нерпы 8 марта на льду Ладожского озера в окрестностях поселка Куркиекки. Они сообщили о находке в Фонд друзей балтийской нерпы. Малышку привезли выхаживать в Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что нерпа родилась 7 марта, весит всего 3,6 килограмма.
Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским "Водоканалом". Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино.