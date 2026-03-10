В Петербург доставили нерпу, которая ползла за людьми под дождем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Еще одну новорожденную нерпу, которая под дождем ползала за людьми на берегу Ладожского озера, доставили в Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил фонд друзей балтийской нерпы.

Отмечается, что нерпа "очень и очень слабенькая". Судя по свежей пуповине и другим характерным признакам, она родилась в понедельник, сразу утратила связь с самкой и успела сильно переохладиться из-за осадков.