Умер обладатель Кубка России в составе "Динамо" Сергей Некрасов

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Обладатель Кубка России по футболу в составе московского "Динамо" Сергей Некрасов скончался на 54-м году жизни, сообщается на сайте бело-голубых.

Бывший футболист скончался 9 марта после тяжелой болезни. О дате и времени прощания будет объявлено позднее.

"Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Сергея Владимировича. Скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.

Некрасов выступал за основную команду с 1993 по 1999 год. Всего полузащитник провел за "Динамо" 195 матчей и забил 16 мячей. Вместе с командой он завоевал Кубок России (сезон-1994/95), а также стал серебряным (1994) и бронзовым (1993, 1997) призером чемпионата страны. В 1998 году провел единственный матч за национальную команду России.