https://ria.ru/20260310/nekrasov-2079702947.html
Умер обладатель Кубка России в составе "Динамо" Сергей Некрасов
Умер обладатель Кубка России в составе "Динамо" Сергей Некрасов - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Умер обладатель Кубка России в составе "Динамо" Сергей Некрасов
Обладатель Кубка России по футболу в составе московского "Динамо" Сергей Некрасов скончался на 54-м году жизни, сообщается на сайте бело-голубых. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T14:39:00+03:00
2026-03-10T14:39:00+03:00
2026-03-10T14:39:00+03:00
футбол
динамо москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079702718_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_9a24851357939cc5f17a2f40ab4cb743.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079702718_73:0:1140:800_1920x0_80_0_0_c02bbc721432c3cc1043072d7e118882.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамо москва
Умер обладатель Кубка России в составе "Динамо" Сергей Некрасов
Обладатель Кубка России в составе "Динамо" Сергей Некрасов умер в 53 года
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Обладатель Кубка России по футболу в составе московского "Динамо" Сергей Некрасов скончался на 54-м году жизни, сообщается на сайте бело-голубых.
Бывший футболист скончался 9 марта после тяжелой болезни. О дате и времени прощания будет объявлено позднее.
«
"Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Сергея Владимировича. Скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.
Некрасов выступал за основную команду с 1993 по 1999 год. Всего полузащитник провел за "Динамо" 195 матчей и забил 16 мячей. Вместе с командой он завоевал Кубок России (сезон-1994/95), а также стал серебряным (1994) и бронзовым (1993, 1997) призером чемпионата страны. В 1998 году провел единственный матч за национальную команду России.