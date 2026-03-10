Рейтинг@Mail.ru
Умер обладатель Кубка России в составе "Динамо" Сергей Некрасов - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:39 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/nekrasov-2079702947.html
Умер обладатель Кубка России в составе "Динамо" Сергей Некрасов
Умер обладатель Кубка России в составе "Динамо" Сергей Некрасов - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Умер обладатель Кубка России в составе "Динамо" Сергей Некрасов
Обладатель Кубка России по футболу в составе московского "Динамо" Сергей Некрасов скончался на 54-м году жизни, сообщается на сайте бело-голубых. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T14:39:00+03:00
2026-03-10T14:39:00+03:00
футбол
динамо москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079702718_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_9a24851357939cc5f17a2f40ab4cb743.png
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079702718_73:0:1140:800_1920x0_80_0_0_c02bbc721432c3cc1043072d7e118882.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
динамо москва
Футбол, Динамо Москва
Умер обладатель Кубка России в составе "Динамо" Сергей Некрасов

Обладатель Кубка России в составе "Динамо" Сергей Некрасов умер в 53 года

© Фото : ФК "Динамо"Сергей Некрасов
Сергей Некрасов - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : ФК "Динамо"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Обладатель Кубка России по футболу в составе московского "Динамо" Сергей Некрасов скончался на 54-м году жизни, сообщается на сайте бело-голубых.
Бывший футболист скончался 9 марта после тяжелой болезни. О дате и времени прощания будет объявлено позднее.
«
"Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Сергея Владимировича. Скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении.
Некрасов выступал за основную команду с 1993 по 1999 год. Всего полузащитник провел за "Динамо" 195 матчей и забил 16 мячей. Вместе с командой он завоевал Кубок России (сезон-1994/95), а также стал серебряным (1994) и бронзовым (1993, 1997) призером чемпионата страны. В 1998 году провел единственный матч за национальную команду России.
 
ФутболДинамо Москва
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Барыс
    0
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Нефтехимик
    Трактор
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Спартак Москва
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Ливерпуль
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Барселона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Тоттенхэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Бавария
    1
    6
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала