НАТО изучит причины возможного конфликта в Арктике с Россией, пишут СМИ

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Чиновники НАТО собираются изучить возможные сценарии, которые могут привести к конфликту в Арктике, в том числе и с Россией, пишет издание Defense News.
"Чиновники альянса (на фоне начала учений - ред.) начинают многолетний анализ причин конфликта в Арктике", - говорится в публикации.
Отмечается, что в рамках этих аналитических усилий исследовательская группа под руководством США и Норвегии к 2029 году составит доклад под названием "Сценарии для проведения военных игр и анализа в условиях крайнего севера".
По данным издания, альянс будет в том числе рассматривать гипотетические сценарии возникновения конфликта с Россией в этом регионе.
В конце февраля посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявлял РИА Новости, что наращивание военного присутствия стран НАТО в Арктике против России и Китая будет ударом по безопасности и стабильности в регионе. По его мнению, напряженность в Арктике будет только расти, пока продолжается подмена политических треков военными, а международного права - миропорядком, основанным на правилах.