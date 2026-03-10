Рейтинг@Mail.ru
НАТО изучит причины возможного конфликта в Арктике с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
14:38 10.03.2026
НАТО изучит причины возможного конфликта в Арктике с Россией, пишут СМИ
Чиновники НАТО собираются изучить возможные сценарии, которые могут привести к конфликту в Арктике, в том числе и с Россией, пишет издание Defense News.
НАТО изучит причины возможного конфликта в Арктике с Россией, пишут СМИ

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Чиновники НАТО собираются изучить возможные сценарии, которые могут привести к конфликту в Арктике, в том числе и с Россией, пишет издание Defense News.
Учения под названием Cold Response 2026 пройдут под руководством Норвегии с 9 по 20 марта. Как ранее сообщали норвежские вооруженные силы, в них примут участие 25 тысяч человек из 14 стран НАТО.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
НАТО не намерена применять пятую статью из-за перехвата ракеты над Турцией
Вчера, 13:53
"Чиновники альянса (на фоне начала учений - ред.) начинают многолетний анализ причин конфликта в Арктике", - говорится в публикации.
Отмечается, что в рамках этих аналитических усилий исследовательская группа под руководством США и Норвегии к 2029 году составит доклад под названием "Сценарии для проведения военных игр и анализа в условиях крайнего севера".
По данным издания, альянс будет в том числе рассматривать гипотетические сценарии возникновения конфликта с Россией в этом регионе.
В конце февраля посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявлял РИА Новости, что наращивание военного присутствия стран НАТО в Арктике против России и Китая будет ударом по безопасности и стабильности в регионе. По его мнению, напряженность в Арктике будет только расти, пока продолжается подмена политических треков военными, а международного права - миропорядком, основанным на правилах.
Вид на Мадрид - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В Испании призвала провести референдум о выходе страны из НАТО
