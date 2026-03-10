В Испании призвала провести референдум о выходе страны из НАТО

МАДРИД, 10 мар - РИА Новости. Испанская левая партия Podemos призвала провести в стране референдум о выходе из НАТО, чтобы граждане сами решили вопрос о дальнейшем членстве Испании в альянсе, сказал в понедельник представитель политической силы Пабло Фернандес.
По его словам, партия считает необходимым вынести этот вопрос на всенародное голосование на фоне эскалации международных конфликтов. Фернандес подчеркнул, что Испания должна последовательно придерживаться антивоенной позиции и не ограничиваться декларациями.
Фернандес также раскритиковал действия США и Израиля на Ближнем Востоке, заявив, что партия рассматривает их как угрозу глобальной безопасности. Он раскритиковал власти США и Израиля и обвинил испанские правые партии в поддержке их политики.
Правительство Испании ранее заявляло, что выступает против эскалации конфликта вокруг Ирана и поддерживает дипломатическое урегулирование. Премьер-министр Педро Санчес подчеркивал, что Мадрид не разрешил использовать расположенные на территории страны военные базы для операции против Ирана, указав на необходимость соблюдения международного права и предотвращения дальнейшего расширения конфликта на Ближнем Востоке.