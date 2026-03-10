В Испании призвала провести референдум о выходе страны из НАТО

МАДРИД, 10 мар - РИА Новости. Испанская левая партия Podemos призвала провести в стране референдум о выходе из НАТО, чтобы граждане сами решили вопрос о дальнейшем членстве Испании в альянсе, сказал в понедельник представитель политической силы Пабло Фернандес.