В Испании призвала провести референдум о выходе страны из НАТО - РИА Новости, 10.03.2026
00:59 10.03.2026
В Испании призвала провести референдум о выходе страны из НАТО
В Испании призвала провести референдум о выходе страны из НАТО
в мире, испания, сша, израиль, педро санчес, podemos, нато
В мире, Испания, США, Израиль, Педро Санчес, Podemos, НАТО
В Испании призвала провести референдум о выходе страны из НАТО

Левая партия Испании призвала провести референдум о выходе страны из НАТО

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез | Перейти в медиабанкВид на Мадрид
Вид на Мадрид - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в медиабанк
Вид на Мадрид. Архивное фото
МАДРИД, 10 мар - РИА Новости. Испанская левая партия Podemos призвала провести в стране референдум о выходе из НАТО, чтобы граждане сами решили вопрос о дальнейшем членстве Испании в альянсе, сказал в понедельник представитель политической силы Пабло Фернандес.
Podemos мы продолжаем требовать от правительства Испании закрытия американских военных баз на территории нашей страны, выхода из НАТО или, по крайней мере, проведения референдума о выходе из альянса, чтобы испанские граждане могли сами принять решение", - сказал он на пресс-конференции.
По его словам, партия считает необходимым вынести этот вопрос на всенародное голосование на фоне эскалации международных конфликтов. Фернандес подчеркнул, что Испания должна последовательно придерживаться антивоенной позиции и не ограничиваться декларациями.
Фернандес также раскритиковал действия США и Израиля на Ближнем Востоке, заявив, что партия рассматривает их как угрозу глобальной безопасности. Он раскритиковал власти США и Израиля и обвинил испанские правые партии в поддержке их политики.
Правительство Испании ранее заявляло, что выступает против эскалации конфликта вокруг Ирана и поддерживает дипломатическое урегулирование. Премьер-министр Педро Санчес подчеркивал, что Мадрид не разрешил использовать расположенные на территории страны военные базы для операции против Ирана, указав на необходимость соблюдения международного права и предотвращения дальнейшего расширения конфликта на Ближнем Востоке.
