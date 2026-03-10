Рейтинг@Mail.ru
Москалькова прокомментировала ракетный удар ВСУ по Брянску
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:47 10.03.2026
Москалькова прокомментировала ракетный удар ВСУ по Брянску
Москалькова прокомментировала ракетный удар ВСУ по Брянску - РИА Новости, 10.03.2026
Москалькова прокомментировала ракетный удар ВСУ по Брянску
Удар ВСУ по Брянску - подлое и бесчеловечное преступление киевского режима против мирного населения, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 10.03.2026
Москалькова прокомментировала ракетный удар ВСУ по Брянску

Москалькова назвала ракетный удар ВСУ по Брянску бесчеловечным преступлением

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Удар ВСУ по Брянску - подлое и бесчеловечное преступление киевского режима против мирного населения, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли по Брянску ракетный удар, есть погибшие и раненые.
"Осуждаю очередное подлое, бесчеловечное преступление нацистского режима - варварские удары по мирному населению Брянска. Власти региона делают все возможное для оказания скорейшей помощи пострадавшим", - сказала Москалькова.
Она выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также пожелала скорейшего выздоровления раненым.
Жительница Брянска рассказала о первых минутах после ракетного удара ВСУ
Специальная военная операция на УкраинеБрянскРоссияБрянская областьТатьяна МоскальковаАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
