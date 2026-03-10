https://ria.ru/20260310/moskalkova-2079805100.html
Москалькова прокомментировала ракетный удар ВСУ по Брянску
Москалькова прокомментировала ракетный удар ВСУ по Брянску - РИА Новости, 10.03.2026
Москалькова прокомментировала ракетный удар ВСУ по Брянску
Удар ВСУ по Брянску - подлое и бесчеловечное преступление киевского режима против мирного населения, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 10.03.2026
