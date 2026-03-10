Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье пенсионерка отдала мошенникам более 22 миллионов рублей
14:49 10.03.2026
В Приамурье пенсионерка отдала мошенникам более 22 миллионов рублей
В Приамурье пенсионерка отдала мошенникам более 22 миллионов рублей
Пенсионерка из Благовещенска отдала мошенникам более 22 миллионов рублей, одна из подозреваемых задержана, сообщает УМВД по Амурской области. РИА Новости, 10.03.2026
происшествия
благовещенск
амурская область
россия
благовещенск
амурская область
россия
В Приамурье пенсионерка отдала мошенникам более 22 миллионов рублей

В Благовещенске пенсионерка отдала мошенникам более 22 миллионов рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 мар – РИА Новости. Пенсионерка из Благовещенска отдала мошенникам более 22 миллионов рублей, одна из подозреваемых задержана, сообщает УМВД по Амурской области.
Как рассказали в полиции, мошенница позвонила пенсионерке и представилась сотрудником службы доставки. Она убедила женщину сказать код из СМС, который якобы был нужен, чтобы подтвердить изменение адреса доставки. После чего потерпевшая получила уведомление о взломе кабинета "Госуслуг". Мошенники стали звонить ей, представляясь сотрудниками различных служб и убеждая женщину перевести деньги на "безопасный счет".
"В дежурную часть полиции Благовещенска обратилась местная жительница 1964 года рождения. Пенсионерка сообщила полицейским, что стала жертвой мошенников, в результате чего лишилась сбережений на сумму более 22 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, женщина передала деньги мошенникам частями. Сначала она перевела через приложение 12 миллионов рублей, затем передала еще 10 миллионов рублей наличными курьеру двумя частями.
По факту происшествия полицейские возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Сотрудники уголовного розыска установили, что деньги у потерпевшей забрала пожилая женщина - жительница Москвы 1959 года рождения. Она прибыла в Благовещенск на самолете, остановилась в гостинице. После преступления в Благовещенске фигурантка посетила еще несколько городов. В одном из них ее задержала полиция.
