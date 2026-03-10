В Приамурье пенсионерка отдала мошенникам более 22 миллионов рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 мар – РИА Новости. Пенсионерка из Благовещенска отдала мошенникам более 22 миллионов рублей, одна из подозреваемых задержана, сообщает УМВД по Амурской области.

Как рассказали в полиции, мошенница позвонила пенсионерке и представилась сотрудником службы доставки. Она убедила женщину сказать код из СМС, который якобы был нужен, чтобы подтвердить изменение адреса доставки. После чего потерпевшая получила уведомление о взломе кабинета "Госуслуг". Мошенники стали звонить ей, представляясь сотрудниками различных служб и убеждая женщину перевести деньги на "безопасный счет".