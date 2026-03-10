Рейтинг@Mail.ru
Генконсульство России пострадало при ударе по Исфахану
22:03 10.03.2026 (обновлено: 23:09 10.03.2026)
Генконсульство России пострадало при ударе по Исфахану
Российское генконсульство в иранском Исфахане пострадало при атаке 8 марта на администрацию губернатора одноименной провинции, сообщила официальный... РИА Новости, 10.03.2026
россия, в мире, иран, исфахан, мария захарова, военная операция сша и израиля против ирана
Россия, В мире, Иран, Исфахан, Мария Захарова, Военная операция США и Израиля против Ирана
Генконсульство России пострадало при ударе по Исфахану

МИД: генконсульство РФ в иранском Исфахане пострадало из-за атаки 8 марта

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российское генконсульство в иранском Исфахане пострадало при атаке 8 марта на администрацию губернатора одноименной провинции, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"В служебном здании и жилых квартирах выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. К счастью, обошлось без жертв и серьезных травм", — говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что Москва требует от всех сторон строгого соблюдения неприкосновенности дипломатических объектов, отказа от посягательств на безопасность, жизнь и здоровье их персонала.
"Призываем участников конфликта незамедлительно положить конец военному противостоянию и вернуться за стол переговоров", — подчеркнула Захарова.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
РоссияВ миреИранИсфаханМария ЗахароваВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
