Генконсульство России пострадало при ударе по Исфахану

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российское генконсульство в иранском Исфахане пострадало при атаке 8 марта на администрацию губернатора одноименной провинции, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«
"В служебном здании и жилых квартирах выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. К счастью, обошлось без жертв и серьезных травм", — говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что Москва требует от всех сторон строгого соблюдения неприкосновенности дипломатических объектов, отказа от посягательств на безопасность, жизнь и здоровье их персонала.
«
"Призываем участников конфликта незамедлительно положить конец военному противостоянию и вернуться за стол переговоров", — подчеркнула Захарова.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.