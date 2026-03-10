Мерц назвал решение Германии отказаться от атомной энергетики необратимым

БЕРЛИН, 10 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что сожалеет о решении Германии отказаться от атомной энергетики, но это решение необратимо.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее признала, что отказ Европы от атомной энергетики был стратегической ошибкой, и посетовала, что союз более чем в два раза сократил производство атомной энергии с 1990 года - до 15%.
"Вас не удивит, если я скажу, что лично разделяю мнение госпожи фон дер Ляйен. Однако для Германии это не имеет принципиального значения, поскольку федеральное правительство до этого приняло решение отказаться от атомной энергетики. Это решение необратимо. Я сожалею об этом, но это так. Сейчас мы сосредоточены на энергетической политике, которую необходимо оптимизировать и развивать сети", - заявил Мерц во время совместной пресс-конференции с чешским премьером Андреем Бабишем.
В 2011 году правительство Германии во главе с тогдашним канцлером Ангелой Меркель приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима-1". К 2022 году работали лишь три АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". В связи с отказом от российского газа их эксплуатацию продлили до середины апреля 2023 года, когда они были уже окончательно выведены из строя.