СМИ: Мерц после встречи с Трампом не смог дозвониться до Санчеса

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц дважды пытался дозвониться до премьер-министра Испании Педро Санчеса после встречи с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе, в ходе которой американский лидер резко высказался в адрес Мадрида, но безуспешно, поскольку канцлер не был уведомлён об изменении номера телефона Санчеса, сообщает издание Politico.