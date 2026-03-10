Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Мерц после встречи с Трампом не смог дозвониться до Санчеса - РИА Новости, 10.03.2026
02:18 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/merts-2079592275.html
СМИ: Мерц после встречи с Трампом не смог дозвониться до Санчеса
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц дважды пытался дозвониться до премьер-министра Испании Педро Санчеса после встречи с президентом США Дональдом Трампом на прошлой... РИА Новости, 10.03.2026
© REUTERS / Jana RodenbuschФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Jana Rodenbusch
Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц дважды пытался дозвониться до премьер-министра Испании Педро Санчеса после встречи с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе, в ходе которой американский лидер резко высказался в адрес Мадрида, но безуспешно, поскольку канцлер не был уведомлён об изменении номера телефона Санчеса, сообщает издание Politico.
Как рассказал газете официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус, лидеры не разговаривали друг с другом с момента визита Мерца в Вашингтон.
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Мерц объяснил свое поведение в Белом доме
6 марта, 23:29
"Мерц дважды пытался позвонить Санчесу, но не смог до него дозвониться. Канцлер оставил премьер-министру голосовое сообщение и ждёт обратного звонка. Представитель Санчеса позже заявил, что звонки Мерца остались неотвеченными, поскольку канцлер Германии набрал номер, который больше не обслуживается, не осознавая, что премьер-министр периодически меняет его по соображениям безопасности", - говорится в сообщении.
Politico со ссылкой на представителя Санчеса отмечает, что Мадрид уже предоставил Мерцу ​​обновлённую контактную информацию, однако лидеры до сих пор не пообщались. При этом, согласно изданию, Корнелиус заявил, что отношения двух стран "совсем не напряжены".
На прошлой неделе Трамп пригрозил разорвать торговые договоренности с Испанией на фоне отказа Мадрида предоставить военные базы Рота и Морон для американской операции в Иране. Издание Politico писало, что Мерц в Белом доме сидел "в основном тихо", в то время как Трамп угрожал ввести эмбарго в отношении Испании. Газета указала, что канцлер придерживается очевидной стратегии - никогда не противоречить Трампу перед камерами, умасливая его и продвигая немецкое видение ситуации в частных разговорах.
Сотрудники спецподразделения немецкой полиции - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В ФРГ школьника обвинили в оскорблении Мерца, сообщил Bild
6 марта, 21:24
 
