СМИ: Мерц после встречи с Трампом не смог дозвониться до Санчеса

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц дважды пытался дозвониться до премьер-министра Испании Педро Санчеса после встречи с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе, в ходе которой американский лидер резко высказался в адрес Мадрида, но безуспешно, поскольку канцлер не был уведомлён об изменении номера телефона Санчеса, сообщает издание Politico.
Как рассказал газете официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус, лидеры не разговаривали друг с другом с момента визита Мерца в Вашингтон.
"Мерц дважды пытался позвонить Санчесу, но не смог до него дозвониться. Канцлер оставил премьер-министру голосовое сообщение и ждёт обратного звонка. Представитель Санчеса позже заявил, что звонки Мерца остались неотвеченными, поскольку канцлер Германии набрал номер, который больше не обслуживается, не осознавая, что премьер-министр периодически меняет его по соображениям безопасности", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе Трамп пригрозил разорвать торговые договоренности с Испанией на фоне отказа Мадрида предоставить военные базы Рота и Морон для американской операции в Иране. Издание Politico писало, что Мерц в Белом доме сидел "в основном тихо", в то время как Трамп угрожал ввести эмбарго в отношении Испании. Газета указала, что канцлер придерживается очевидной стратегии - никогда не противоречить Трампу перед камерами, умасливая его и продвигая немецкое видение ситуации в частных разговорах.