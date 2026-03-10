Рейтинг@Mail.ru
Медведев вышел в четвертый раунд "Мастерса" в Индиан-Уэллсе - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Теннис
 
08:09 10.03.2026 (обновлено: 08:14 10.03.2026)
Медведев вышел в четвертый раунд "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Медведев вышел в четвертый раунд "Мастерса" в Индиан-Уэллсе - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Медведев вышел в четвертый раунд "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в четвертый круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4... РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T08:09:00+03:00
2026-03-10T08:14:00+03:00
теннис
спорт
даниил медведев
карлос алькарас
каспер рууд
спорт, даниил медведев, карлос алькарас, каспер рууд
Теннис, Спорт, Даниил Медведев, Карлос Алькарас, Каспер Рууд
Медведев вышел в четвертый раунд "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Медведев пробился в четвертый круг теннисного "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

© Соцсети турнира в Индиан-УэллсеДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Соцсети турнира в Индиан-Уэллсе
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в четвертый круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
В матче третьего круга Медведев (11-я ракетка мира) обыграл аргентинца Себастьяна Баэса (53) со счетом 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.
Следующим соперником Медведева станет американец Алекс Микельсен (44).
В другом матче первая ракетка мира Карлос Алькарас из Испании со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 6:2 обыграл француза Артура Риндеркнеша (28). В четвертом круге соперником испанца станет норвежец Каспер Рууд (13).
Теннис
 
