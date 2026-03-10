Рейтинг@Mail.ru
Российскую теннисистку отстранили до 2029 года за договорные матчи
Теннис
 
17:30 10.03.2026
Российскую теннисистку отстранили до 2029 года за договорные матчи
Российскую теннисистку отстранили до 2029 года за договорные матчи
Орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) отстранил россиянку Алану Туаеву на три года и девять месяцев за нарушение антикоррупционной программы, РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Российскую теннисистку отстранили до 2029 года за договорные матчи

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) отстранил россиянку Алану Туаеву на три года и девять месяцев за нарушение антикоррупционной программы, сообщается на сайте организации.
Отмечается, что россиянка признала все обвинения ITIA, включая договорные матчи в двух турнирах в 2023 и 2024 годах. Туаева также приняла санкции и отказалась от права на слушание дела в независимом антикоррупционном органе.
Временное отстранение Туаевой началось 19 декабря 2025 года, и его действие закончится 18 сентября 2029 года при условии погашения неоплаченных штрафов. В период дисквалификации спортсменка также не может участвовать в любых теннисных мероприятиях, разрешенных или санкционированных членами ITIA.
Туаевой 26 лет. В сентябре 2025 года она достигла наивысшего в своей карьере 1282-го места в мировом рейтинге в одиночном разряде.
