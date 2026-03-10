Рейтинг@Mail.ru
В Париже охрана вывела активистов, вышедших к Макрону и Гросси с плакатами - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 10.03.2026 (обновлено: 16:56 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/makron-2079731981.html
В Париже охрана вывела активистов, вышедших к Макрону и Гросси с плакатами
В Париже охрана вывела активистов, вышедших к Макрону и Гросси с плакатами - РИА Новости, 10.03.2026
В Париже охрана вывела активистов, вышедших к Макрону и Гросси с плакатами
Охрана вывела двух активистов, пытавшихся развернуть плакаты с лозунгами против атомной энергии рядом с президентом Франции Эммануэлем Макроном и гендиректором... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T16:17:00+03:00
2026-03-10T16:56:00+03:00
в мире
франция
париж
эммануэль макрон
рафаэль гросси
флориан филиппо
магатэ
патриот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101840/89/1018408939_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_b08170148351da09e662fb8884c54eed.jpg
https://ria.ru/20260306/es-2079089943.html
https://ria.ru/20260307/rossiya-2079223670.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101840/89/1018408939_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_5730abe77e52035e5fc858edf1d49c13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, эммануэль макрон, рафаэль гросси, флориан филиппо, магатэ, патриот
В мире, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Рафаэль Гросси, Флориан Филиппо, МАГАТЭ, Патриот
В Париже охрана вывела активистов, вышедших к Макрону и Гросси с плакатами

В Париже охрана вывела двух активистов, пытавшихся прорваться к Макрону и Гросси

© Fotolia / joseph_hilfigerПолиция Франции
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Fotolia / joseph_hilfiger
Полиция Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ 10 мар - РИА Новости. Охрана вывела двух активистов, пытавшихся развернуть плакаты с лозунгами против атомной энергии рядом с президентом Франции Эммануэлем Макроном и гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси перед началом саммита по ядерной энергии в Париже.
Согласно трансляции телеканала BFMTV, сначала один активист выбежал на площадку, на которой находились президент Франции и гендиректор МАГАТЭ, и попытался развернуть плакат с призывами отказаться от ядерной энергетики. Охрана мероприятия остановила его и увела.
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Посол России прокомментировал заявление Макрона о ядерном оружии
6 марта, 17:54
Однако сразу после этого к Макрону и Гросси попытался прорваться второй активист, которого также быстро увела охрана саммита.
При этом французский лидер и гендиректор МАГАТЭ практически не обратили внимания на происходящее и продолжили разговаривать.
Однако тот факт, что активисты смогли прорваться к лидеру Франции и были остановлены в нескольких метрах от него перед объективами камер, не остался незамеченным. Так, лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал службу безопасности президента республики.
Ранее Макрон рассказал, что Франция обсуждает "продвинутую ядерную доктрину", к которой присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
МИД России рассказал о случаях манипуляции темой ядерной энергетики в мире
7 марта, 14:33
 
В миреФранцияПарижЭммануэль МакронРафаэль ГроссиФлориан ФилиппоМАГАТЭПатриот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала