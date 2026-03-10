В Париже охрана вывела активистов, вышедших к Макрону и Гросси с плакатами

ПАРИЖ 10 мар - РИА Новости. Охрана вывела двух активистов, пытавшихся развернуть плакаты с лозунгами против атомной энергии рядом с президентом Франции Эммануэлем Макроном и гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси перед началом саммита по ядерной энергии в Париже.