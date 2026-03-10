В Париже охрана вывела активистов, вышедших к Макрону и Гросси с плакатами

ПАРИЖ 10 мар - РИА Новости. Охрана вывела двух активистов, пытавшихся развернуть плакаты с лозунгами против атомной энергии рядом с президентом Франции Эммануэлем Макроном и гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси перед началом саммита по ядерной энергии в Париже.
Согласно трансляции телеканала BFMTV, сначала один активист выбежал на площадку, на которой находились президент Франции и гендиректор МАГАТЭ, и попытался развернуть плакат с призывами отказаться от ядерной энергетики. Охрана мероприятия остановила его и увела.
При этом французский лидер и гендиректор МАГАТЭ практически не обратили внимания на происходящее и продолжили разговаривать.
Однако тот факт, что активисты смогли прорваться к лидеру Франции и были остановлены в нескольких метрах от него перед объективами камер, не остался незамеченным. Так, лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал службу безопасности президента республики.
Ранее Макрон рассказал, что Франция обсуждает "продвинутую ядерную доктрину", к которой присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.