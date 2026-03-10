Макрон признал зависимость Европы от российского урана

ПАРИЖ 10 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон признал во вторник зависимость Европы от российского урана и призвал к диверсификации его поставок, чтобы избежать этой зависимости.

"Мы недавно стали мишенью критики со стороны ряда активистов из-за все еще существующей зависимости от России . И в случае с ураном, это правда. Но в мире есть и другие страны, занимающиеся его производством..., и мы должны участвовать в международном сотрудничестве..., чтобы диверсифицировать и обезопасить наши поставки урана, а также чтобы снизить зависимость", - сказал французский лидер на открытии международного саммита по ядерной энергии в Париже . Трансляция его выступления велась на сайте Еврокомиссии

Монголию, Узбекистан, Канаду и Австралию. В качестве стран-производителей урана, за счет которых Франция Европа могли бы снизить зависимость от России, Макрон упомянул, в частности, Казахстан

В ходе своего выступления французский президент назвал ядерную энергетику "ключом" к обеспечению независимости и энергетического суверенитета стран, к декарбонизации и росту экономик стран мира. Макрон добавил, что через два дня в Париже состоится заседание совета по ядерной политике, на котором будут приняты новые решения по развитию этой области во Франции на основе принятой в феврале многолетней государственной программы по энергетике.

Помимо этого, Макрон заявил, что необходимо сотрудничество органов по ядерной безопасности различных государств, в том числе для стандартизации в этой области. Стандартизация и сотрудничество, по словам французского президента, необходимы для роста рабочих мест в секторе ядерной энергетики в странах Европы

В декабре 2025 года издание Welt со ссылкой на источники писало, что Бельгия и Франция выступали против включения в планируемый 20-й пакет санкций против Российской Федерации запрета на импорт российского урана.