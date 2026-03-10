https://ria.ru/20260310/makron-2079695489.html
Макрон признал зависимость Европы от российского урана
Макрон признал зависимость Европы от российского урана - РИА Новости, 10.03.2026
Макрон признал зависимость Европы от российского урана
Президент Франции Эммануэль Макрон признал во вторник зависимость Европы от российского урана и призвал к диверсификации его поставок, чтобы избежать этой... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T14:09:00+03:00
2026-03-10T14:09:00+03:00
2026-03-10T14:09:00+03:00
в мире
франция
россия
европа
эммануэль макрон
еврокомиссия
welt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780247_416:0:2656:1260_1920x0_80_0_0_ef03b663a60845b5046ac9948518e9f5.jpg
https://ria.ru/20260310/ek-2079679066.html
https://ria.ru/20260310/smi-2079649666.html
франция
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780247_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fa3828eab53fbfda0dec8ffc16e08303.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, россия, европа, эммануэль макрон, еврокомиссия, welt
В мире, Франция, Россия, Европа, Эммануэль Макрон, Еврокомиссия, Welt
Макрон признал зависимость Европы от российского урана
Макрон признал зависимость Европы от урана из РФ и призвал к диверсификации
ПАРИЖ 10 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон признал во вторник зависимость Европы от российского урана и призвал к диверсификации его поставок, чтобы избежать этой зависимости.
"Мы недавно стали мишенью критики со стороны ряда активистов из-за все еще существующей зависимости от России
. И в случае с ураном, это правда. Но в мире есть и другие страны, занимающиеся его производством..., и мы должны участвовать в международном сотрудничестве..., чтобы диверсифицировать и обезопасить наши поставки урана, а также чтобы снизить зависимость", - сказал французский лидер на открытии международного саммита по ядерной энергии в Париже
. Трансляция его выступления велась на сайте Еврокомиссии
.
В качестве стран-производителей урана, за счет которых Франция
и Европа
могли бы снизить зависимость от России, Макрон
упомянул, в частности, Казахстан
, Монголию
, Узбекистан
, Канаду
и Австралию
.
В ходе своего выступления французский президент назвал ядерную энергетику "ключом" к обеспечению независимости и энергетического суверенитета стран, к декарбонизации и росту экономик стран мира. Макрон добавил, что через два дня в Париже состоится заседание совета по ядерной политике, на котором будут приняты новые решения по развитию этой области во Франции на основе принятой в феврале многолетней государственной программы по энергетике.
Помимо этого, Макрон заявил, что необходимо сотрудничество органов по ядерной безопасности различных государств, в том числе для стандартизации в этой области. Стандартизация и сотрудничество, по словам французского президента, необходимы для роста рабочих мест в секторе ядерной энергетики в странах Европы
В декабре 2025 года издание Welt
со ссылкой на источники писало, что Бельгия
и Франция выступали против включения в планируемый 20-й пакет санкций против Российской Федерации запрета на импорт российского урана.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве
заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.