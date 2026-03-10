Рейтинг@Mail.ru
Макрон признал зависимость Европы от российского урана - РИА Новости, 10.03.2026
14:09 10.03.2026
Макрон признал зависимость Европы от российского урана
Макрон признал зависимость Европы от российского урана - РИА Новости, 10.03.2026
Макрон признал зависимость Европы от российского урана
Президент Франции Эммануэль Макрон признал во вторник зависимость Европы от российского урана и призвал к диверсификации его поставок, чтобы избежать этой... РИА Новости, 10.03.2026
в мире, франция, россия, европа, эммануэль макрон, еврокомиссия, welt
В мире, Франция, Россия, Европа, Эммануэль Макрон, Еврокомиссия, Welt
Макрон признал зависимость Европы от российского урана

Макрон признал зависимость Европы от урана из РФ и призвал к диверсификации

Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ 10 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон признал во вторник зависимость Европы от российского урана и призвал к диверсификации его поставок, чтобы избежать этой зависимости.
"Мы недавно стали мишенью критики со стороны ряда активистов из-за все еще существующей зависимости от России. И в случае с ураном, это правда. Но в мире есть и другие страны, занимающиеся его производством..., и мы должны участвовать в международном сотрудничестве..., чтобы диверсифицировать и обезопасить наши поставки урана, а также чтобы снизить зависимость", - сказал французский лидер на открытии международного саммита по ядерной энергии в Париже. Трансляция его выступления велась на сайте Еврокомиссии.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Фон дер Ляйен признала полную зависимость ЕС от импорта энергоресурсов
Вчера, 13:12
В качестве стран-производителей урана, за счет которых Франция и Европа могли бы снизить зависимость от России, Макрон упомянул, в частности, Казахстан, Монголию, Узбекистан, Канаду и Австралию.
В ходе своего выступления французский президент назвал ядерную энергетику "ключом" к обеспечению независимости и энергетического суверенитета стран, к декарбонизации и росту экономик стран мира. Макрон добавил, что через два дня в Париже состоится заседание совета по ядерной политике, на котором будут приняты новые решения по развитию этой области во Франции на основе принятой в феврале многолетней государственной программы по энергетике.
Помимо этого, Макрон заявил, что необходимо сотрудничество органов по ядерной безопасности различных государств, в том числе для стандартизации в этой области. Стандартизация и сотрудничество, по словам французского президента, необходимы для роста рабочих мест в секторе ядерной энергетики в странах Европы
В декабре 2025 года издание Welt со ссылкой на источники писало, что Бельгия и Франция выступали против включения в планируемый 20-й пакет санкций против Российской Федерации запрета на импорт российского урана.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
СМИ: запасы газа в ЕС после зимы истощились до необычно низкого уровня
Вчера, 11:23
 
