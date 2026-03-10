https://ria.ru/20260310/ksir-2079816412.html
КСИР начал 36-ю волну атак по целям США и Израиля
Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал 36-ю волну ударов с помощью БПЛА и ракет по целям в Израиле, а также по базам США на Ближнем Востоке, заявила... РИА Новости, 10.03.2026
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
КСИР начал 36-ю волну атак по целям США и Израиля
КСИР начал 36-ю волну атак с помощью БПЛА и ракет по целям США и Израиля