КСИР опроверг данные о сопровождении США танкера через Ормузский пролив
20:59 10.03.2026 (обновлено: 21:07 10.03.2026)
КСИР опроверг данные о сопровождении США танкера через Ормузский пролив
2026
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 мар - РИА Новости. Тегеран опровергает информацию, что военно-морские силы США обеспечили проход танкера через Ормузский пролив, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Али Мохаммад Наини.
"Ни один из кораблей США во время войны даже не осмеливается приблизиться к Оманскому и Персидскому заливам, а также Ормузскому проливу", - приводит иранское агентство Tasnim его слова.
Агентство отмечает, что тем самым представитель КСИР опроверг заявления американской стороны.
Ранее во вторник глава американского минэнерго Крис Райт заявил, что военно-морские силы США обеспечили проход танкера через Ормузскийпролив на фоне продолжающейся военной операции США и Израиля против Ирана.
Позже Райт по неизвестной причине удалил пост в соцсети X, в котором сообщил сопровождении ВМС США танкера.
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране
США уничтожили почти все мощности Ирана по обогащению урана, заявил Уиткофф
