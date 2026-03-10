Рейтинг@Mail.ru
Крамаренко рассказала, что ей было важно просто выйти на ковер после паузы - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 10.03.2026 (обновлено: 13:53 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/kramarenko-2079685715.html
Крамаренко рассказала, что ей было важно просто выйти на ковер после паузы
Крамаренко рассказала, что ей было важно просто выйти на ковер после паузы - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Крамаренко рассказала, что ей было важно просто выйти на ковер после паузы
Чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко заявила РИА Новости, что хотела выступить на чемпионате России после сложного восстановления от... РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T13:40:00+03:00
2026-03-10T13:53:00+03:00
спорт
россия
израиль
лала крамаренко
художественная гимнастика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918190814_425:37:2581:1250_1920x0_80_0_0_06bdf1d4cea2c752099355f7df9f3b33.jpg
https://ria.ru/20260203/kramarenko--2071942417.html
россия
израиль
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918190814_162:0:2822:1995_1920x0_80_0_0_b9f835f20532d86291260cd86db15d31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, израиль, лала крамаренко, художественная гимнастика
Спорт, Россия, Израиль, Лала Крамаренко, Художественная гимнастика
Крамаренко рассказала, что ей было важно просто выйти на ковер после паузы

Крамаренко: восстановление длилось 1,5 года, хотелось выйти на ковер на ЧР

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛала Крамаренко
Лала Крамаренко - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Лала Крамаренко. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко заявила РИА Новости, что хотела выступить на чемпионате России после сложного восстановления от травмы колена.
На чемпионате страны, который завершился 6 марта, Крамаренко по итогам предварительных соревнований не сумела пробиться в финал турнира в многоборье, заняв 20-е место. В июле 2024 года спортсменка перенесла операцию на колене.
«
"Восстановление после операции на колене было очень сложным, я восстанавливалась полтора года. Меня поддерживала моя семья, мои близкие и родные, они всегда были рядом. И также Ирина Александровна Винер, которая предоставила мне возможность съездить в Израиль и пройти там курс лечения. У всех врачей разные методики, но, к сожалению, не все мне помогало. Сейчас мы уже более-менее выстроили планы на реабилитацию. Спустя полтора года я смогла нормально наступать на ногу, и действительно все было очень сложно, потому что это был не просто мениск. Я рада, что у меня получилось восстановиться. Хотела снова выйти на площадку", - сказала Крамаренко.
"Понятно, что я показала не лучший результат, но для меня самое главное - то, что пишут мои болельщики, зрители и родные. А они просто рады тому, что я снова выхожу на ковер", - добавила собеседница агентства.
Крамаренко 21 год. На чемпионате России 2024 года гимнастка победила в индивидуальном многоборье, а также завоевала четыре золотые медали в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой. Также в активе Крамаренко командное золото чемпионата Европы 2021 года.
Лала Крамаренко - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Отдала бы все ради Олимпиады": как Лала Крамаренко вернулась на ковер
3 февраля, 14:30
 
СпортРоссияИзраильЛала КрамаренкоХудожественная гимнастика
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Барыс
    0
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Нефтехимик
    Трактор
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Спартак Москва
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Ливерпуль
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Барселона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Тоттенхэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Бавария
    1
    6
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала