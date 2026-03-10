Крамаренко рассказала, что ей было важно просто выйти на ковер после паузы

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко заявила РИА Новости, что хотела выступить на чемпионате России после сложного восстановления от травмы колена.

На чемпионате страны, который завершился 6 марта, Крамаренко по итогам предварительных соревнований не сумела пробиться в финал турнира в многоборье, заняв 20-е место. В июле 2024 года спортсменка перенесла операцию на колене.

« "Восстановление после операции на колене было очень сложным, я восстанавливалась полтора года. Меня поддерживала моя семья, мои близкие и родные, они всегда были рядом. И также Ирина Александровна Винер, которая предоставила мне возможность съездить в Израиль и пройти там курс лечения. У всех врачей разные методики, но, к сожалению, не все мне помогало. Сейчас мы уже более-менее выстроили планы на реабилитацию. Спустя полтора года я смогла нормально наступать на ногу, и действительно все было очень сложно, потому что это был не просто мениск. Я рада, что у меня получилось восстановиться. Хотела снова выйти на площадку", - сказала Крамаренко.

"Понятно, что я показала не лучший результат, но для меня самое главное - то, что пишут мои болельщики, зрители и родные. А они просто рады тому, что я снова выхожу на ковер", - добавила собеседница агентства.