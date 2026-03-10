Королев поставил задачи по проведению сельхозработ в Тверской области

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев определил задачи по проведению сезонных сельскохозяйственных работ в Верхневолжье в 2026 году, сообщает пресс-служба регправительства.

Полевые работы стали одной из тем заседания областного правительства, прошедшего во вторник.

В пресс-службе отметили: 2025 год был отмечен устойчивым развитием агропромышленного комплекса. По предварительным данным, индекс производства сельхозпродукции составил 103,9%. Так, в Тверской области выросли посевные площади, увеличилась урожайность зерновых, рапса, льна, картофеля и овощей. Есть положительная динамика и в производстве мяса и молока.

Королев констатировал: в 2026 году ожидается, что начало сезонных работ будет непростым.

"Причина в значительном объеме снега и нестабильном температурном режиме. Нам необходимо минимизировать связанные с этими факторами риски за счет специальных мер поддержки. В целом сейчас главная задача – своевременное доведение средств субсидий до хозяйств. Прошу министерство сельского хозяйства и глав муниципалитетов оказать необходимое содействие предприятиям АПК и крестьянско-фермерским хозяйствам в подготовке заявок и заключении договоров. Необходим постоянный мониторинг ситуации с готовностью техники, обеспеченностью семенами и горюче-смазочными материалами", – обозначил Королев, его слова приводит пресс-служба регправительства.

Глава региона поручил держать на особом контроле вопрос обеспеченности удобрениями предприятий и хозяйств.

Общий объем господдержки АПК Верхневолжья в этом году предусмотрен в объеме порядка 2,07 миллиарда рублей, из которых 1,4 миллиарда рублей – средства областного бюджета. В частности, на проведение весенних полевых работ выделят более 1,2 миллиарда рублей.

В этом году господдержку до аграриев доводят в шесть раз быстрее по сравнению с предыдущими годами. На сегодняшний день сельхозтоваропроизводителям направили 324,5 миллиона рублей.

Общая посевная площадь в Тверской области в 2026 году составит 143,8 тысячи гектаров – на 3,1 тысячи гектаров больше по сравнению с прошлым годом. Преимущественно будут посеяны зерновые и зернобобовые культуры, кормовые, технические культуры, картофель и овощи.

На заседании рассмотрели кадровую потребность для посевной кампании. Так, всего в отрасли занято более 9,9 тысячи человек. Дополнительно к работам привлекут свыше 1,5 тысячи работников, около 400 практикантов подведомственных колледжей и порядка 80 молодых специалистов.