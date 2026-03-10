Рейтинг@Mail.ru
Корейцы разочаровались настоящими фото "самой красивой" убийцы страны
10.03.2026
Корейцы разочаровались настоящими фото "самой красивой" убийцы страны
Корейцы разочаровались настоящими фото "самой красивой" убийцы страны - РИА Новости, 10.03.2026
Корейцы разочаровались настоящими фото "самой красивой" убийцы страны
Интернет-пользователи Южной Кореи пришли в замешательство от опубликованных прокуратурой фото 20-летней серийной убийцы, которая прежде считалась красавицей... РИА Новости, 10.03.2026
в мире, россия, сеул
В мире, Россия, Сеул
Корейцы разочаровались настоящими фото "самой красивой" убийцы страны

Корейцы разочаровались настоящими фото "самой красивой" серийной убийцы страны

Фотографии 20-летней девушки по фамилии Ким из соцсети (слева) и опубликованное прокуратурой Сеула
Фотографии 20-летней девушки по фамилии Ким из соцсети (слева) и опубликованное прокуратурой Сеула - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Фотографии 20-летней девушки по фамилии Ким из соцсети (слева) и опубликованное прокуратурой Сеула
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Интернет-пользователи Южной Кореи пришли в замешательство от опубликованных прокуратурой фото 20-летней серийной убийцы, которая прежде считалась красавицей из-за размещенных ей в Instagram* отредактированных фото с ярким макияжем, выяснило РИА Новости.
Ранее сообщалось, что 20-летняя девушка по фамилии Ким 19 февраля была арестована по подозрению в убийстве двух мужчин, которых она в конце января и начале февраля пригласила в мотель в сеульском районе Канбук, где подсыпала лекарственные препараты им в напитки. По версии следствия, она пыталась таким же образом отравить еще троих мужчин в конце 2025 и начале 2026 года, но они выжили. Следствие предполагает, что Ким также использовала своих жертв для посещения дорогих ресторанов и отелей. По результатам экспертизы Ким была официально признана психопаткой.
После того, как об убийствах стало известно общественности, число подписчиков подозреваемой в ее предполагаемом аккаунте в соцсети Instagram* выросло с 265 до более чем 10 тысяч. В комментариях под ее постами многие даже настаивали на невиновности Ким, высказывали ей свою поддержку и требовали освободить ее на основании ее "красоты".
Согласно южнокорейскому законодательству, местные правоохранительные органы в обычных случаях не раскрывают личные данные и внешние характеристики преступников общественности и СМИ. Однако в понедельник Северная районная прокуратура Сеула по требованию семей жертв выложила в открытый доступ информацию о личности подозреваемой по имени Ким Со Ён и ее фото в анфас и в профиль. После этого во многих южнокорейских интернет-сообществах стала активно обсуждаться настоящая внешность девушки, разительно отличающаяся от опубликованных в ее личных соцсетях фото с ярким макияжем и следами фотошопа.
"Самое страшное преступление этой девушки - то, что она редактировала свои фото и притворялась красивой", - написал один из южнокорейских интернет-пользователей под обсуждением опубликованных фото с настоящей внешностью Ким Со Ён.
"Ей нужно еще и обвинения в надувательстве предъявить", - говорится в другом комментарии.
"Вот она - сила макияжа" - написал еще один пользователь сети.
На нескольких других форумах местные жители также писали: "Сколько уже можно редактировать себя в Instagram*? Это же совсем другой человек!", "Беру назад свои слова о том, что она красивая", "Когда люди так меняют себя при помощи макияжа - вот это настоящая проблема".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
