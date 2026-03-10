Рейтинг@Mail.ru
"Ак Барс" обыграл "Спартак" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:43 10.03.2026 (обновлено: 21:54 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/kkhl-2079804561.html
"Ак Барс" обыграл "Спартак" в матче КХЛ
"Ак Барс" обыграл "Спартак" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
"Ак Барс" обыграл "Спартак" в матче КХЛ
Казанский "Ак Барс" обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T21:43:00+03:00
2026-03-10T21:54:00+03:00
хоккей
спорт
казань
александр хмелевский
илья карпухин
артем галимов
спартак (москва)
ак барс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079274037_0:0:2704:1522_1920x0_80_0_0_e3773f45f8103e5dc96c6c22af343b97.jpg
https://ria.ru/20260310/kkhl-2079802820.html
казань
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079274037_0:0:2462:1846_1920x0_80_0_0_5634c3cc389530b4e9588e0eabec69f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, казань, александр хмелевский, илья карпухин, артем галимов, спартак (москва), ак барс, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Казань, Александр Хмелевский, Илья Карпухин, Артем Галимов, Спартак (Москва), Ак Барс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Ак Барс" обыграл "Спартак" в матче КХЛ

Казанский "Ак Барс" обыграл московский "Спартак" в матче КХЛ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань)
Хоккей. КХЛ. Ак Барс (Казань) - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань). Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Казани завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев, у которых дубль оформил Александр Хмелевский (5-я и 14-я минуты), по шайбе забросили Илья Карпухин (27) и Артем Галимов (45). У спартаковцев отличился Никита Холодилин (55).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
10 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
Ак Барс
4 : 1
Спартак Москва
04:46 • Александр Хмелевский
(Степан Фальковский, Кирилл Семенов)
13:29 • Александр Хмелевский
(Степан Фальковский, Кирилл Семенов)
06:21 • Илья Карпухин
(Артур Бровкин, Алексей Пустозеров)
04:52 • Артем Галимов
(Нэйтан Тодд, Mitchell Miller)
14:39 • Никита Холодилин
Календарь Турнирная таблица История встреч
Эта встреча стала второй для команд в текущем сезоне, в первом матче "красно-белые" победили дома со счетом 1:0.
Казанцы с 88 очками занимают третье место в таблице Восточной конференции, "Спартак" (74 балла) провел последний выездной матч в "регулярке" и идет восьмым на Западе.
В следующем матче "Ак Барс" 13 марта примет аутсайдера Западной конференции "Сочи", столичный клуб в тот же день примет хабаровский "Амур".
В другом матче ЦСКА дома обыграл "Сочи" со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).
Хоккей. КХЛ. Ак Барс (Казань) - Нефтехимик (Нижнекамск) - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Нефтехимик" вышел в плей-офф КХЛ
Вчера, 21:30
 
ХоккейСпортКазаньАлександр ХмелевскийИлья КарпухинАртем ГалимовХК Спартак (Москва)Ак БарсКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Барыс
    0
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Нефтехимик
    Трактор
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Спартак Москва
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Ливерпуль
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Барселона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Тоттенхэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Бавария
    1
    6
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала