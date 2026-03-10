"Ак Барс" обыграл "Спартак" в матче КХЛ

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Казани завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев, у которых дубль оформил Александр Хмелевский (5-я и 14-я минуты), по шайбе забросили Илья Карпухин (27) и Артем Галимов (45). У спартаковцев отличился Никита Холодилин (55).
10 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
04:46 • Александр Хмелевский
(Степан Фальковский, Кирилл Семенов)
13:29 • Александр Хмелевский
(Степан Фальковский, Кирилл Семенов)
06:21 • Илья Карпухин
04:52 • Артем Галимов
(Нэйтан Тодд, Mitchell Miller)
14:39 • Никита Холодилин
Эта встреча стала второй для команд в текущем сезоне, в первом матче "красно-белые" победили дома со счетом 1:0.
Казанцы с 88 очками занимают третье место в таблице Восточной конференции, "Спартак" (74 балла) провел последний выездной матч в "регулярке" и идет восьмым на Западе.
В другом матче ЦСКА дома обыграл "Сочи" со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).
