Китай не станет менять российскую нефть на американскую, считает эксперт

Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине. Архивное фото

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Российская нефть занимает слишком важное место в стратегии национальной безопасности Китая, ожидать серьезного пересмотра энергетической политики в свете переговоров с США не стоит, такое мнение высказал РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.

Глава Минфина США Скотт Бессент рассматривает включение в повестку дня на предстоящих переговорах с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном вопроса о возможности сокращения Пекином закупок российской нефти, писала газета Wall Street Journal (WSJ) 6 марта со ссылкой на источники. Ранее представитель Белого дома сообщил агентству Рейтер, что визит Трампа в Китай состоится 31 марта - 2 апреля.

Россию, "Для Китая энергетическая безопасность является стратегическим вопросом национальной безопасности. Пекин долгое время выстраивал максимально диверсифицированную систему поставок, включая Ближний Восток Африку и собственные долгосрочные контракты", - рассказал Бахтизин

По его словам, "российская нефть в этой системе занимает важное место не только из-за цены, но и из-за географии, поскольку сухопутные маршруты поставок значительно снижают риски, связанные с морскими путями".

Кроме того, добавил директор ЦЭМИ РАН , Китай традиционно старается избегать ситуаций, когда ключевые ресурсы оказываются завязаны на одного поставщика. "Предложение заменить российскую и иранскую нефть американской фактически означало бы усиление зависимости Китая от страны, с которой у него, по сути, происходит гибридное противостояние, причем инициированное США", - подчеркнул собеседник агентства.

Поэтому Пекин, считает Бахтизин, может обсуждать подобные вопросы на переговорах, но реально ожидать серьезного пересмотра энергетической политики Китая не стоит. "Скорее речь идет о дипломатическом торге, где каждая сторона пытается включить в пакет максимум требований - от энергетики и самолетов до редкоземельных металлов и Тайваня", - заметил директор ЦЭМИ РАН.