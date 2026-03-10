Рейтинг@Mail.ru
Китай не станет менять российскую нефть на американскую, считает эксперт - РИА Новости, 10.03.2026
13:56 10.03.2026
Китай не станет менять российскую нефть на американскую, считает эксперт
Китай не станет менять российскую нефть на американскую, считает эксперт - РИА Новости, 10.03.2026
Китай не станет менять российскую нефть на американскую, считает эксперт
Российская нефть занимает слишком важное место в стратегии национальной безопасности Китая, ожидать серьезного пересмотра энергетической политики в свете... РИА Новости, 10.03.2026
Китай не станет менять российскую нефть на американскую, считает эксперт

Бахтизин: Китай из нацбезопасности не станет менять нефть из РФ на американскую

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Российская нефть занимает слишком важное место в стратегии национальной безопасности Китая, ожидать серьезного пересмотра энергетической политики в свете переговоров с США не стоит, такое мнение высказал РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.
Глава Минфина США Скотт Бессент рассматривает включение в повестку дня на предстоящих переговорах с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном вопроса о возможности сокращения Пекином закупок российской нефти, писала газета Wall Street Journal (WSJ) 6 марта со ссылкой на источники. Ранее представитель Белого дома сообщил агентству Рейтер, что визит Трампа в Китай состоится 31 марта - 2 апреля.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В Кремле объяснили решение Трампа снять санкции по поставкам нефти
Вчера, 12:58
"Для Китая энергетическая безопасность является стратегическим вопросом национальной безопасности. Пекин долгое время выстраивал максимально диверсифицированную систему поставок, включая Ближний Восток, Россию, Африку и собственные долгосрочные контракты", - рассказал Бахтизин.
По его словам, "российская нефть в этой системе занимает важное место не только из-за цены, но и из-за географии, поскольку сухопутные маршруты поставок значительно снижают риски, связанные с морскими путями".
Кроме того, добавил директор ЦЭМИ РАН, Китай традиционно старается избегать ситуаций, когда ключевые ресурсы оказываются завязаны на одного поставщика. "Предложение заменить российскую и иранскую нефть американской фактически означало бы усиление зависимости Китая от страны, с которой у него, по сути, происходит гибридное противостояние, причем инициированное США", - подчеркнул собеседник агентства.
Поэтому Пекин, считает Бахтизин, может обсуждать подобные вопросы на переговорах, но реально ожидать серьезного пересмотра энергетической политики Китая не стоит. "Скорее речь идет о дипломатическом торге, где каждая сторона пытается включить в пакет максимум требований - от энергетики и самолетов до редкоземельных металлов и Тайваня", - заметил директор ЦЭМИ РАН.
"В конечном счете энергетическая политика Китая определяется не столько политическими просьбами партнеров, сколько долгосрочными приоритетами, стратегией национальной безопасности и экономической эффективностью. В этом смысле нефть для Пекина это не просто товар, а вопрос стратегической безопасности", - заключил он.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Глава Saudi Aramco рассказал о сокращении запасов нефти в мире, пишут СМИ
Вчера, 12:12
 
В миреСШАКитайПекинАльберт Бахтизин ( директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук )Скотт БессентРоссийская академия наукВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
