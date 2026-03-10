Украина и США обсуждают обмен ракет на помощь в борьбе с БПЛА, пишут СМИ

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Киев ведет переговоры с Вашингтоном о получении ракет для ПВО в обмен "экспертную помощь" странам Персидского залива и Соединенным Штатам в вопросах борьбы с иранскими беспилотниками, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на украинского посла в США Ольгу Стефанишину.