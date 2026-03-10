Украина и США обсуждают обмен ракет на помощь в борьбе с БПЛА, пишут СМИ

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Киев ведет переговоры с Вашингтоном о получении ракет для ПВО в обмен "экспертную помощь" странам Персидского залива и Соединенным Штатам в вопросах борьбы с иранскими беспилотниками, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на украинского посла в США Ольгу Стефанишину.
"Украина предоставила странам Персидского залива экспертизу для противодействия иранским беспилотникам ... Украина предоставила им экспертизу по запросу. Договоренность об этой помощи есть также с правительством США", - говорится в статье на сайте телеканала.
Как сообщает издание, Стефанишина также сообщила, что Киев параллельно ведет диалог о будущем доступе к ракетам противовоздушной обороны. По ее словам, эти вопросы не непосредственно взаимосвязаны, но, чем дольше длится конфликт и чем шире его география, тем больше будет расти потребность в перехватчиках.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что США пытаются заручиться поддержкой Украины в области перехвата иранских беспилотников в рамках операции на Ближнем Востоке.
Владимир Зеленский ранее предложил странам Ближнего Востока, где обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, некие украинские перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом взамен он выпрашивал ракеты Patriot. Британская газета Financial Times со ссылкой на источники писала, США и еще как минимум одна страна Персидского залива начали переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков для использования в операции "Эпическая ярость" против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране. Тегеран будет вынужден отвечать на атаки с территории любого государства, заявил ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан.