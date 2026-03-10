Овечкин получил по лицу, но его клуб избежал позора. Шанс на плей-офф есть?

"Вашингтон" обыграл "Калгари" в драматичном матче чемпионата НХЛ. Александр Овечкин не смог приблизиться к 1000-й шайбе в карьере, но помог своей команде сохранить шансы на плей-офф.

Клуб Овечкина попрощался с чемпионом

Прошедшая игровая неделя в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) сложилась для "Вашингтон Кэпиталз" весьма печально. Вместе с болезненными поражениями, которые очень сильно бьют по шансам команды Спенсера Карбери продлить этот сезон и попасть в плей-офф, столичный клуб оказался вынужден пойти на крайние меры. В рамках трансферного дедлайна руководство "Вашингтона" приняло непопулярные решения и совершило сделки, которые удивили большую часть хоккейного сообщества. Для болельщиков "Кэпиталз" эти кадровые изменения стали неприятным сюрпризом.

Сперва "Вашингтон" обменял Ника Дауда, который пусть и не отличался высокой эффективностью в нападении ввиду сосредоточенности на помощи команде в обороне, но был качественным бойцом и ветераном клуба. Затем "Кэпс" удивили еще больше и неожиданно расстались с Джоном Карлсоном.

Все 17 лет своей карьеры в НХЛ именитый защитник посвятил "Кэпиталз", с которыми добился победы в Кубке Стэнли в 2018 году. За долгие годы выступлений в стане "столичных" Карлсон установил рекорды клуба по числу сыгранных матчей за "Кэпс" среди защитников в чемпионатах лиги (1143), а также по голам (166), передачам (605) и набранным очкам (771). Но "Вашингтон" незадолго до завершения периода дозаявок в лиге отдал легенду клуба в "Анахайм Дакс" и выручил за него выборы на драфтах. Если "Анахайм" в этом сезоне попадет в плей-офф, то "столичные" получат выбор в первом раунде ближайшего драфта лиги. В противном случае "Вашингтон" будет выбирать в первом раунде драфта 2027 года. Также "Кэпс" получили за Карлсона выбор в третьем раунде драфта-2027.

В руководстве столичного клуба решение обменять звездного защитника в трансферный дедлайн объяснили провалом в переговорах о подписании нового контракта с игроком. Соглашение Карлсона с "Вашингтоном" истекало по окончании нынешнего сезона. Незадолго до дедлайна стороны не достигли консенсуса и вышли из диалога по сделке, в связи с чем клуб принял решение получить минимальные активы за хоккеиста, который летом выйдет на рынок свободных агентов.

Похожим образом "Кэпиталз" несколько лет назад поступили с Дмитрием Орловым — российский защитник, чемпион и близкий друг Александра Овечкина не достиг договоренности с клубом о новом контракте, после чего был обменян в дедлайн. Как и тогда, Овечкин на правах капитана команды выразил разочарование таким исходом. Отныне Ови и Том Уилсон — единственные представители чемпионского состава "Кэпс", кто все еще представляет интересы столичной команды.

« "Это, пожалуй, самый грустный день в моей карьере. Я был в шоке, когда узнал об этом. Проснулся, увидел это и оказался удивлен. Мы с женой подумали: "Ого…" Мы просто в шоке. Я вырос вместе с Карлсоном", — сказал капитан "Вашингтона".

© Фото : x.com/capitals Александр Овечкин © Фото : x.com/capitals Александр Овечкин

При этом мощного усиления, которое нужно было команде не только для попадания в плей-офф, но и качественного сопротивления непосредственно в розыгрыше Кубка Стэнли, "Кэпиталз" не получили. Накануне в столицу США прибыли защитник Тимоти Лильегрен и центрфорвард Давид Кемпф, которые если и могут чем похвастать, то опытом сотрудничества со Спенсером Карбери. Причем оба новичка на данный момент по разным причинам еще не могут дебютировать за "Кэпс". Звездного крайнего нападающего, которого ждали все — в том числе и боссы клуба, — в "Вашингтоне" так и не оказалось.

Овечкин останется без плей-офф?

Не самая убедительная "игра" на трансферном рынке в дедлайн стала очередным аргументом против амбиций "Вашингтона" попасть в плей-офф. В первом же матче после закрытия периода дозаявок в НХЛ "столичные" практически без шансов проиграли "Бостон Брюинз" (1:3). И если по счету их очный матч мог показаться достаточно близким, то по содержанию игры "Брюинз" не испытали больших проблем: свои моменты "Бостон" реализовал, а в обороне "мишки" сыграли надежно и обезоружили без того скромный атакующий потенциал соперника.

Для "Вашингтона" это поражение может стать ключевым, ведь именно "Бостон" является главным оппонентом "Кэпс" в борьбе за уайлд-кард. После той неудачи отставание подопечных Карбери от "Брюинз" составило семь очков, при этом "мишки" сыграли на один матч меньше. "Вашингтон" до сегодняшнего дня оказался в 36 матчах до конца "регулярки", по итогам которой чисто математически могли набрать максимум 105 очков. Для выхода в плей-офф им потребуется минимум 97 баллов, что означает отсутствие у команды права на ошибку.

Вместе с этим "Вашингтону" приходится рассчитывать на то, что их конкуренты будут стабильно допускать осечки. Но пока этого не происходит — соперники "столичных" по турнирной таблице на фоне неудач "Кэпс" набирают очки.

© Фото : x.com/capitals Александр Овечкин © Фото : x.com/capitals Александр Овечкин

"Вашингтон" был близок к громкому провалу

Исправлять ситуацию "Вашингтону" необходимо здесь и сейчас. На фоне всех проблем клуба "столичным" приходится бороться и с непростыми условиями календаря. В течение новой игровой недели команда Карбери проведет четыре матча за пять дней. Из этих четырех игр две станут для "Кэпиталз" определяющими и судьбоносными, ведь в соперниках будут их конкуренты "Филадельфия Флайерз" и "Бостон Брюинз". Но начать важный хоккейный марафон Александру Овечкину и компании предстояло домашним матчем против "Калгари Флэймз".

Если "Вашингтон" еще сохраняет минимальные шансы на попадание в плей-офф, то в "Калгари" об этом даже не думают еще с начала сезона. "Флэймз" стабильно идут в числе аутсайдеров лиги. Для "столичных" и "огоньков" их сегодняшняя встреча стала второй и последней очной в этом сезоне. Первый матч, состоявшийся в Канаде, "Вашингтон" уверенно выиграл со счетом 3:1 и голом Овечкина в концовке.

В новой очной игре "Кэпиталз", казалось, сделали все, чтобы победить столь же уверенно. Уже на третьей минуте Хендрикс Лапьер открыл счет в матче, удачно сыграв на добивании и вторым броском "Вашингтона" в створ ворот "прошив" Дэвина Кули. Еще через несколько минут Том Уилсон после передачи белорусского нападающего Алексея Протаса удвоил преимущество хозяев площадки, а незадолго до перерыва Коннор Макмайкл снял все вопросы об исходе встречи. По крайней мере, так считали те, кто не верил, что "Калгари" при 0:3 после первого периода сможет что-либо противопоставить.

© REUTERS / Geoff Burke Александр Овечкин и хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" празднуют гол © REUTERS / Geoff Burke Александр Овечкин и хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" празднуют гол

Но они смогли. И "Вашингтон" гостям очень в этом помог. Казалось, что "Кэпиталз" контролируют ход встречи, но во второй половине второго периода подопечные Карбери откровенно бросили стараться. Количество грубых ошибок зашкаливало. Потеря концентрации и внимания к деталям со стороны "Кэпс" привели к тому, что в течение трех минут шайба побывала в их воротах три раза!

Сперва российский форвард "Флэймз" Матвей Гридин, получив шайбу в правом круге вбрасывания, с острого угла попал точно в ближнюю "девятку". Едва "Калгари" отквитал один гол, как защитник "огоньков" Зейн Парек оставил свою команду в меньшинстве. Впрочем, его гости отыграли идеально — Блейк Коулман и Егор Шарангович поочередно наказали "Вашингтон" за необъяснимые потери. Кажется, "столичные" стали первой командой НХЛ в этом сезоне, кто умудрился пропустить дважды в ходе одного розыгрыша своего большинства.

Упусти "Вашингтон" победу при таких условиях, о даже крошечных шансах команды забраться в плей-офф можно было бы смело забыть. Математические шансы, конечно, еще остались бы, но с таким подходом к ответственным матчам они не были бы актуальными для "Кэпиталз".

Возможно, именно об этом "столичные" убедили друг друга в раздевалке во время второго перерыва. В третьем периоде "Вашингтон" снова включился в игру и принялся биться за нужный результат. Овечкин то и дело искал путь к воротам Кули, который за свою карьеру еще ни разу не пропускал от лучшего снайпера в истории чемпионатов НХЛ, но защитники "Флэймз" охотно бросались под шайбы после бросков россиянина. Впрочем, Александр Михайлович принес своей команде пользу иным образом.

В середине периода Овечкин, заняв позицию на чужом пятаке, наткнулся на удар по лицу в исполнении Кевина Баля. Защитник "Калгари" очень неаккуратно сыграл своей клюшкой и получил малый штраф. Памятуя о том, к чему привела предыдущая попытка игры в большинстве, "Вашингтон" сыграл куда агрессивнее у чужих ворот и мощно их нагрузил. Овечкин имел отличную возможность отправить шайбу в сетку уже после того, как голкипер был отыгран, но россиянину помешал защитник, выбивший шайбу вперед. Сыгравший на подхвате Макмайкл, впрочем, моментально отправил снаряд туда, где ему самое место.

Выйдя вперед, "Вашингтон" тут же увеличил свое преимущество в счете, когда Джастин Сурдиф наказал "Калгари" за хаос в обороне. В оставшиеся минуты "Кэпиталз" усилиями Этена Фрэнка, попавшего по пустым воротам, и Райана Леонарда поставили жирную точку в матче — 7:3.

И пусть Александр Овечкин в столь результативном матче набранными очками не обогатился, его команда добыла важную победу и прервала трехматчевую серию поражений. Через день "Вашингтон" встретится с "Филадельфией", которая очень кстати проиграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в параллельной игре, несмотря на гол Матвея Мичкова.