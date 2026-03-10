Новый Хаменеи: ставка Америки и Израиля окончательно бита

В Иране избрали нового лидера — им стал сын убитого Али Хаменеи 56-летний Моджтаба. Десять дней назад он потерял отца, мать, жену, одного из сыновей, сестру и еще нескольких родственников, все они были убиты в самом начале американо-израильской агрессии. Если бы не убийство 28 февраля, Моджтаба не возглавил бы Иран — отец не продвигал его кандидатуру, и в случае естественной смерти Хаменеи-старшего на пост верховного лидера практически наверняка был бы избран более заслуженный и авторитетный человек. Но Али Хаменеи стал мучеником, и кандидатура его сына, очень давно уже бывшего его близким помощником, стала практически безальтернативной. Потому что и сам Моджтаба стал символом продолжения дела отца — сопротивления агрессии США и Израиля, символом защиты иранского суверенитета и верности идеалам исламской революции (даже титул его звучит как рахбар, то есть лидер, и подразумевает лидерство в исламской революции, а не просто в Иране).

Рахбаром его избрал состоящий из 88 членов Совет экспертов, который включает аятолл и мулл, выбираемых всем народом. Этим выбором иранская элита демонстрирует своим врагам верность курсу Али Хаменеи: никакой капитуляции перед Америкой и Израилем не будет. В этом смысле Тель-Авив и Вашингтон, сделавшие ставку на коллапс иранского режима в результате убийства Али Хаменеи, не просто просчитались — они стали главными "избирателями" Моджтабы, не только предопределив его избрание, но и придав ему авторитет и ауру отца, сделав его по сути сыном святого (вдобавок к тому, что Хаменеи являются сеидами — потомками пророка Мухаммеда). То есть консолидировали иранскую элиту вокруг Моджтабы — и все расчеты на разногласия между консерваторами и реформаторами, Корпусом стражей исламской революции и духовенством (и так часто сознательно преувеличиваемые западными аналитиками) теперь можно вообще не принимать во внимание. Не говоря уже о ставке на "восстание масс и снос режима" — к чему первые дни призывали Нетаньяху и Трамп. Иран получил тяжелейший удар, но он выстоял и будет сопротивляться до последнего. И это вовсе не входит в расчеты агрессоров.

Трамп еще до избрания назвал Моджтабу легковесным и неприемлемым для США — и заявил, что сам хочет участвовать в выборе нового лидера. Израиль грозит убивать "неправильных" иранских лидеров, думая тем самым запугать руководство исламской республики. Нет сомнений, что сейчас будет предпринята попытка убить Моджтабу. Именно поэтому в своем поздравлении ему Владимир Путин не только выразил уверенность в том, что он с честью продолжит дело отца, но и отметил, что его деятельность на этом посту "потребует большого мужества и самоотверженности". Их новому рахбару не занимать — как человеку, только что потерявшему большую часть своей семьи (у него остались только сын и дочь), он знает, на что идет и с кем имеет дело. Американцам и израильтянам мало было того, что Моджтаба был их идейным противником, они сделали его еще и своим кровным врагом.

Могут ли США и Израиль убить Моджтабу? И теоретически, и практически — да. Отследить, направить ракеты и бомбы — все это возможно, учитывая степень превосходства агрессора. Но, даже убив нового рахбара, они все равно не заставят Иран капитулировать — и не потому, что у Моджтабы есть братья и племянники (они не станут его преемниками). Исламская республика не превращается в наследственную монархию — ее политическая система едва ли не самая сложная и сбалансированная в мире, а цивилизация относится к древнейшим. Можно убить нескольких Хаменеи, но невозможно поставить на колени 93-миллионный народ, который защищает себя и свою землю. К тому же убийство нового лидера не просто бессмысленно, но и вредно для репутации самих агрессоров — ведь оно продемонстрирует полное непонимание ими реальности.