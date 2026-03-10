Казахстан допустил повышение утилизационного сбора на автомобили из России

АСТАНА, 10 мар - РИА Новости. Казахстан намерен зеркально повышать утилизационный сбор на ввозимые из России автомобили, рассчитывая таким образом способствовать развитию отечественного производства, заявил министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев.

Министр отметил, что, по его данным, в Казахстан из России ввозится немного автомобилей, поэтому всплеска цен в случае повышения утильсбора в республике не ожидается.