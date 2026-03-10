https://ria.ru/20260310/kazahstan-2079732418.html
Казахстан допустил повышение утилизационного сбора на автомобили из России
Казахстан допустил повышение утилизационного сбора на автомобили из России - РИА Новости, 10.03.2026
Казахстан допустил повышение утилизационного сбора на автомобили из России
Казахстан намерен зеркально повышать утилизационный сбор на ввозимые из России автомобили, рассчитывая таким образом способствовать развитию отечественного... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T16:17:00+03:00
2026-03-10T16:17:00+03:00
2026-03-10T16:18:00+03:00
АСТАНА, 10 мар - РИА Новости. Казахстан намерен зеркально повышать утилизационный сбор на ввозимые из России автомобили, рассчитывая таким образом способствовать развитию отечественного производства, заявил министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев.
Утилизационный сбор в России
платят производители и импортеры транспортных средств. Сбор взимается за каждое произведенное или ввезенное в страну транспортное средство, чтобы финансово обеспечить его утилизацию после окончания срока службы. Правительство РФ поэтапно индексирует утильсбор. Плюс с 1 декабря был изменен механизм расчета, в результате чего ощутимо вырос платеж для легковых авто с мощным двигателем.
Казахстан
, по словам министра, решил отвечать зеркально. "Наша позиция однозначна - мы зеркалим позицию Российской Федерации. Мы это делаем, чтобы развивать отечественный автопром", - сказал Нагаспаев в ходе брифинга в правительстве.
Министр отметил, что, по его данным, в Казахстан из России ввозится немного автомобилей, поэтому всплеска цен в случае повышения утильсбора в республике не ожидается.