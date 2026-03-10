В Совфеде отметили важность разговора Путина и Трампа

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа важен и полезен в контексте поиска путей решения конфликта на Ближнем Востоке, считает глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

В понедельник между Путиным Трампом состоялся телефонный разговор, после которого американский президент заявил о стремлении российского лидера содействовать решению ситуации на Ближнем Востоке

"Парламентской газете". "Сам факт того, что разговор между лидерами России и США состоялся, чрезвычайно важен и полезен в контексте поиска путей разрешения кризиса на Ближнем Востоке и сопоставления оценок международной ситуации в связи с этим кризисом, которые, в том числе, были высказаны по итогам бесед Владимира Путина с лидерами ближневосточных стран", - сказал Карасин

Сенатор также отметил, что беседа Путина с Трампом прояснила для американского собеседника "возможности и перспективы развития ситуации, и, главное, те опасности, которые таит в себе дальнейшее применение той практики, которая использована против Ирана".

"Ситуация, конечно, в регионе сложилась тяжелая. Но руководители двух ведущих мировых держав смогли обменяться мнениями о сегодняшнем положении дел, о том, какие существуют перспективы у кризиса на Ближнем Востоке, и как планирует из него выходить американская администрация и Израиль", - констатировал политик.