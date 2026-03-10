Израиль заявил об ударах по комплексу университета, который использует КСИР

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник нанесла удары в Тегеране по исследовательскому комплексу, используемому КСИР (Корпусом стражей исламской революции, частью вооруженных сил Ирана) и располагавшемуся на территории университета.