Рейтинг@Mail.ru
Израиль заявил об ударах по комплексу университета, который использует КСИР - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 10.03.2026 (обновлено: 14:09 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/izrail-2079692531.html
Израиль заявил об ударах по комплексу университета, который использует КСИР
Израиль заявил об ударах по комплексу университета, который использует КСИР - РИА Новости, 10.03.2026
Израиль заявил об ударах по комплексу университета, который использует КСИР
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник нанесла удары в Тегеране по исследовательскому комплексу, используемому КСИР (Корпусом стражей исламской революции,... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T13:56:00+03:00
2026-03-10T14:09:00+03:00
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
тегеран (город)
корпус стражей исламской революции
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg
https://ria.ru/20260310/ssha-2079577082.html
израиль
тегеран (город)
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a1aa6b6b7176965aaea08ca37d1afc46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, тегеран (город), корпус стражей исламской революции, иран
Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, Тегеран (город), Корпус стражей исламской революции, Иран
Израиль заявил об ударах по комплексу университета, который использует КСИР

ЦАХАЛ заявила об ударах по исследовательскому комплексу, который использует КСИР

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник нанесла удары в Тегеране по исследовательскому комплексу, используемому КСИР (Корпусом стражей исламской революции, частью вооруженных сил Ирана) и располагавшемуся на территории университета.
"Ночью (в понедельник - ред.) ВВС Израиля, используя данные разведки, завершили волну ударов по ключевой инфраструктуре... в Тегеране. Один из ударов попал в комплекс, предназначенный для исследования и разработки оружия, используемого Корпусом стражей исламской революции (КСИР)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Как уточняется в заявлении армии, комплекс располагался на территории центрального военного университета КСИР имени имама Хусейна, который служил резервным пунктом и местом сбора для оперативной деятельности. ЦАХАЛ утверждает, что на этом объекте вооруженные силы Корпуса стражей исламской революции проводили эксперименты и испытания, связанные с разработкой и производством баллистических ракет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
Вчера, 08:00
 
ИзраильВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреТегеран (город)Корпус стражей исламской революцииИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала