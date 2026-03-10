Рейтинг@Mail.ru
Такер Карлсон обвинил Израиль в цензуре новостей о конфликте с Ираном
10:53 10.03.2026
Такер Карлсон обвинил Израиль в цензуре новостей о конфликте с Ираном
в мире
израиль
сша
иран
такер карлсон
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, израиль, сша, иран, такер карлсон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, США, Иран, Такер Карлсон, Военная операция США и Израиля против Ирана
Такер Карлсон обвинил Израиль в цензуре новостей о конфликте с Ираном

Такер Карлсон обвинил Израиль в цензуре контента о конфликте с Ираном

ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что правительства Израиля и ряда других стран жестко контролирует весь контент, связанный с конфликтом США и Израиля с Ираном.
"Правительства стран Персидского залива не хотят, чтобы (удары по их странам - ред.) показывали на весь мир. Правительство Израиля полностью подавлено. Они не хотят, чтобы видели Тель-Авив или Хайфу в огне. В некоторых из этих стран вас могут посадить в тюрьму за публикацию подобных материалов в Интернете", - сказал он в видео, опубликованном на его сайте.
Он добавил, что без честного освещения конфликта в соцсетях и СМИ невозможно понять степень урона, нанесенного им.
"Американцы имеют право знать о последствиях этой войны для своих соотечественников. Если американцев убивают, мы имеем право знать об этом, и все же есть некоторые признаки того, что на самом деле мы этого не знаем. Поэтому, когда вы пытаетесь понять, что происходит, имейте в виду, что на самом деле вы не сможете получить полную картину, потому что эта информация ограничена", - добавил журналист.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Это абсурд!" На Западе сообщили о крупном расколе в рядах врагов Ирана
