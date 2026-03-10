https://ria.ru/20260310/izrail-2079639519.html
Такер Карлсон обвинил Израиль в цензуре новостей о конфликте с Ираном
Такер Карлсон обвинил Израиль в цензуре новостей о конфликте с Ираном - РИА Новости, 10.03.2026
Такер Карлсон обвинил Израиль в цензуре новостей о конфликте с Ираном
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что правительства Израиля и ряда других стран жестко контролирует весь контент, связанный с конфликтом США и... РИА Новости, 10.03.2026
в мире
израиль
сша
иран
такер карлсон
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
сша
иран
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что правительства Израиля и ряда других стран жестко контролирует весь контент, связанный с конфликтом США и Израиля с Ираном.
"Правительства стран Персидского залива
не хотят, чтобы (удары по их странам - ред.) показывали на весь мир. Правительство Израиля
полностью подавлено. Они не хотят, чтобы видели Тель-Авив
или Хайфу
в огне. В некоторых из этих стран вас могут посадить в тюрьму за публикацию подобных материалов в Интернете", - сказал он в видео, опубликованном на его сайте
.
Он добавил, что без честного освещения конфликта в соцсетях и СМИ невозможно понять степень урона, нанесенного им.
"Американцы имеют право знать о последствиях этой войны для своих соотечественников. Если американцев убивают, мы имеем право знать об этом, и все же есть некоторые признаки того, что на самом деле мы этого не знаем. Поэтому, когда вы пытаетесь понять, что происходит, имейте в виду, что на самом деле вы не сможете получить полную картину, потому что эта информация ограничена", - добавил журналист.
США
и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
.