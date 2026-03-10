Израиль нанес удар по школе в иранской провинции Маркази, пишут СМИ

"Школа (имени. — Прим. ред.) доктора Хафези в Хомейне подверглась удару в результате враждебных действий сионистского режима", — говорится в сообщении.

По данным агентства, повреждения получили жилые дома вокруг школы. Также американские военные и ЦАХАЛ ударили по учебному лагерю, торговому центру и административному зданию в городе.