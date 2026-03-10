Рейтинг@Mail.ru
Израиль нанес удар по школе в иранской провинции Маркази, пишут СМИ
08:10 10.03.2026 (обновлено: 08:40 10.03.2026)
Израиль нанес удар по школе в иранской провинции Маркази, пишут СМИ
Израиль нанес удар по школе в иранской провинции Маркази, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
Израиль нанес удар по школе в иранской провинции Маркази, пишут СМИ
Израиль атаковал школу в иранской провинции Маркази, передает Fars. РИА Новости, 10.03.2026
Израиль нанес удар по школе в иранской провинции Маркази, пишут СМИ

Fars: Израиль нанес удар по школе в иранском городе Хомейн

Израильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Израильские военные. Архивное фото
Израильские военные. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 мар — РИА Новости. Израиль атаковал школу в иранской провинции Маркази, передает Fars.
"Школа (имени. — Прим. ред.) доктора Хафези в Хомейне подверглась удару в результате враждебных действий сионистского режима", — говорится в сообщении.
Иран установил личности виновных в ударе по школе в Минабе
По данным агентства, повреждения получили жилые дома вокруг школы. Также американские военные и ЦАХАЛ ударили по учебному лагерю, торговому центру и административному зданию в городе.
В день начала масштабной кампании Штатов и Израиля против Ирана, 28 февраля, под удар попало учебное заведение для девочек в Минабе. По последним данным, погиб 171 человек, большая часть из которых — дети.
Церемония прощания с погибшими школьницами в Иране
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.

Гробы с погибшими при атаке США и Израиля в Минабе

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.

Как писала New York Times, атака могла быть частью операции американских ВВС против базы ВМС КСИР, расположенной рядом со школой. СМИ опирается на анализ, основанный на спутниковых снимках.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что западные СМИ по большей части проигнорировали информацию о массовой гибели детей. Она назвала чудовищным отсутствие реакции на этот инцидент.
