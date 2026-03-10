Рейтинг@Mail.ru
Иран сбил 104 беспилотника с начала конфликта, заявили в КСИР - РИА Новости, 10.03.2026
23:36 10.03.2026
Иран сбил 104 беспилотника с начала конфликта, заявили в КСИР
Общее число сбитых Ираном беспилотников с начала конфликта с Израилем и США достигло 104, сообщил иранский Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
2026-03-10T23:36:00+03:00
2026-03-10T23:36:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран сбил 104 беспилотника с начала конфликта, заявили в КСИР

КСИР: Иран сбил 104 беспилотника с начала конфликта с Израилем и США

© AP Photo / Vahid Salemi Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 мар - РИА Новости. Общее число сбитых Ираном беспилотников с начала конфликта с Израилем и США достигло 104, сообщил иранский Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
"К настоящему моменту противовоздушной обороной страны сбиты 104 беспилотника таких видов, как Hermes, Heron, Orbiter, MQ-9", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани
Прискорбно, что ООН закрывает глаза на удары по Ирану, заявил постпред ИРИ
В мире Иран США Израиль Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
