https://ria.ru/20260310/iran-2079818363.html
Иран сбил 104 беспилотника с начала конфликта, заявили в КСИР
Иран сбил 104 беспилотника с начала конфликта, заявили в КСИР - РИА Новости, 10.03.2026
Иран сбил 104 беспилотника с начала конфликта, заявили в КСИР
Общее число сбитых Ираном беспилотников с начала конфликта с Израилем и США достигло 104, сообщил иранский Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T23:36:00+03:00
2026-03-10T23:36:00+03:00
2026-03-10T23:36:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078669538_0:54:985:608_1920x0_80_0_0_d2333aad061617d9b03d6f1f02467373.jpg
https://ria.ru/20260310/iravani-2079815849.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078669538_49:0:960:683_1920x0_80_0_0_c45cc676ddee641526be638f6ffa6519.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран сбил 104 беспилотника с начала конфликта, заявили в КСИР
КСИР: Иран сбил 104 беспилотника с начала конфликта с Израилем и США