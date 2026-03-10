https://ria.ru/20260310/iran-2079817855.html
Серия взрывов прогремела в Тегеране
Серия взрывов прогремела в Тегеране - РИА Новости, 10.03.2026
Серия взрывов прогремела в Тегеране
Серия взрывов произошла в иранской столице Тегеране, передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T23:26:00+03:00
2026-03-10T23:26:00+03:00
2026-03-10T23:28:00+03:00
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
тегеран (город)
сша
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078473454_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_590019e325b7da1739d8d521ef7b9683.jpg
https://ria.ru/20260310/iran-2079815356.html
тегеран (город)
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078473454_76:0:987:683_1920x0_80_0_0_0d715ef01f97d8080c8d5e276d31afd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, военная операция сша и израиля против ирана, тегеран (город), сша, иран
В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана, Тегеран (город), США, Иран
Серия взрывов прогремела в Тегеране
Tasnim: серия взрывов произошла в иранской столице