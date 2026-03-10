https://ria.ru/20260310/iran-2079779151.html
Иран заявил об атаке целей в Израиле и американских баз на Ближнем Востоке
Иран атаковал цели в Тель-Авиве, Бейт-Шемеше в Израиле, а также американские базы на Ближнем Востоке, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана. РИА Новости, 10.03.2026
В мире, Иран, Израиль, Ближний Восток, Корпус стражей исламской революции, Военная операция США и Израиля против Ирана
