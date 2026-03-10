Рейтинг@Mail.ru
Иран на сессии ОДВЗЯИ призвал осудить действия США и Израиля - РИА Новости, 10.03.2026
17:47 10.03.2026
Иран на сессии ОДВЗЯИ призвал осудить действия США и Израиля
Иран на сессии ОДВЗЯИ призвал осудить действия США и Израиля
Иран призвал международное сообщество осудить действия США и Израиля против Исламской Республики, включая удары по гражданским объектам
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран на сессии ОДВЗЯИ призвал осудить действия США и Израиля

Иран на сессии ОДВЗЯИ призвал мировое сообщество осудить действия США и Израиля

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото
ВЕНА, 10 мар - РИА Новости. Иран призвал международное сообщество осудить действия США и Израиля против Исламской Республики, включая удары по гражданским объектам, заявила иранская делегация на сессии рабочей группы подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).
"Иранская делегация на 66-й сессии рабочей группы "В" Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний подчеркнула важную роль ОДВЗЯИ в обеспечении международного мира и безопасности и указала на незаконные действия режимов США и Израиля. Международное сообщество должно осудить зверства США и Израиля против Исламской Республики Иран, включая удары по гражданскому населению, гражданской инфраструктуре, школам, больницам, нефтяным хранилищам и жилым районам", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте постпредства Ирана при международных организациях в Вене в соцсети Х.
Bloomberg: кризис в Иране вынудил японские компании обратиться к России
Вчера, 17:11
Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) - международная структура со штаб-квартирой в Вене, созданная для подготовки к вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Пока договор не вступил в силу, его реализацию обеспечивает Подготовительная комиссия.
В рамках комиссии действуют две основные рабочие группы. Рабочая группа А занимается административными и бюджетными вопросами, а Рабочая группа B - техаспектами, включая развитие и работу международной системы мониторинга, обработку данных и подготовку механизмов инспекций на месте. Заседания рабочих групп проходят несколько раз в год.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, - уже более 1,3 тысячи человек.
Заявление фон дер Ляйен об Иране вызвало переполох на Западе
Вчера, 15:56
 
В мире Иран США Израиль Али Хаменеи Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
