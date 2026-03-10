Иран на сессии ОДВЗЯИ призвал осудить действия США и Израиля

ВЕНА, 10 мар - РИА Новости. Иран призвал международное сообщество осудить действия США и Израиля против Исламской Республики, включая удары по гражданским объектам, заявила иранская делегация на сессии рабочей группы подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).

соцсети Х. "Иранская делегация на 66-й сессии рабочей группы "В" Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний подчеркнула важную роль ОДВЗЯИ в обеспечении международного мира и безопасности и указала на незаконные действия режимов США Израиля . Международное сообщество должно осудить зверства США и Израиля против Исламской Республики Иран, включая удары по гражданскому населению, гражданской инфраструктуре, школам, больницам, нефтяным хранилищам и жилым районам", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте постпредства Ирана при международных организациях в Вене

Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) - международная структура со штаб-квартирой в Вене, созданная для подготовки к вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Пока договор не вступил в силу, его реализацию обеспечивает Подготовительная комиссия.

В рамках комиссии действуют две основные рабочие группы. Рабочая группа А занимается административными и бюджетными вопросами, а Рабочая группа B - техаспектами, включая развитие и работу международной системы мониторинга, обработку данных и подготовку механизмов инспекций на месте. Заседания рабочих групп проходят несколько раз в год.